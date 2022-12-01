Миссия воздушной полиции НАТО в Балтии переходит к Польше

В четверг Польша примет на себя миссию воздушной полиции НАТО в Балтии, а Франция направит в регион свои истребители.

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Церемония смены военных контингентов, выполняющих миссию воздушной полиции НАТО в странах Балтии, состоится на авиационной базе ВВС в Шауляе.

Польские ВВС, которые недавно усилили миссию воздушной полиции НАТО в странах Балтии, остаются в Литве и принимают на себя командование миссией от Венгрии. На помощь польским военным прибудут французские военные, которые усилят миссию самыми мощными истребителями своей страны.

ВВС Польши продолжат защищать воздушное пространство стран Балтии на четырех истребителях F-16, а Франция впервые отправляет в Литву четыре истребителя "Rafale".