Митрофанов: будет противно сотрудничать с "Согласием", но что делать

Когда Русский союз Латвии (РСЛ) попадет в Рижскую думу, ему будет противно сотрудничать с людьми, запятнавшими себя скандалами и коррупцией, но в интересах избирателей переговоры будут вестись со всеми партиями. Такими планами поделился с агентством LETA кандидат в мэры от РСЛ Мирослав Митрофанов.

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Митрофанов считает, что в этот раз партия преодолеет пятипроцентный барьер, забрав часть избирателей "Согласия", которое он считает главным конкурентом.

Хотя пока что ни одна партия не выразила готовности вступить в коалицию с РСЛ, Митрофанов напомнил, что в 2001 году, хотя никто не говорил открыто о коалиции с "ЗаПЧЕЛ", этой партии удалось наладить сотрудничество с социал-демократами и даже "Отчизне и свободе".

"Не могу сказать, что мы были друзьями и партнерами, но нам приходилось сотрудничать в решении хозяйственных вопросов в масштабах Риги", — отметил он, добавив, что необходимость сотрудничать будет еще более вероятной, если дума будет разделена на множество маленьких фракций.

РСЛ готов вести переговоры со всеми партиями, в том числе главным конкурентом "Согласием".

"С одной стороны, противно сотрудничать с людьми, связанными с коррупцией, скандалами, говорившими лично о нас несправедливые вещи. Этого я забыть не могу. Но есть и интересы наших избирателей", — подчеркнул Митрофанов, добавив, что у кандидата в мэры от "Согласия" Константина Чекушина "руки чистые", он ни в чем не успел себя запятнать.