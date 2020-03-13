Митрофанов, Бузаев, Гильман: РСЛ обнародовал список кандидатов на выборы в Рижскую думу

Партия "Русский союз Латвии" сообщила об утверждении списка кандидатов на внеочередных выборах в Рижскую думу. На выборах от этой политической оганизации будут представлены 40 кандидатов, в качестве локомотива заявлен сопредседатель РСЛ, спикер Штаба защиты русских школ Мирослав Митрофанов.

Митрофанов был депутатом 7-го и 9-го Сеймов, работал консультантом фракции в Сейме и Европарламенте, в 2018-2019 годах был депутатом Европарламента.

Вторым номером списка утверждена Инна Дьери — выпускница Латвийского университета по специальности "управление бизнесом", закончившая затем магистратуру в США. Андрей Пагор, заявленный третьим номером списка, ранее работал в полиции, сейчас — директор юридической фирмы.

Четвертый в списке — экс-депутат Сейма трех созывов, доктор педагогики Яков Плинер, пятый — экс-депутат Рижской думы Александр Кузьмин. Шестое место списка занял ветеран латвийской политики Владимир Бузаев.

В список Русского союза Латвии на выборах в 2020 году вошли также бывшие депутаты Рижского самоуправления — Денис Горба, работавший председателем рижской городской Управы по найму, глава рижской организации РСЛ Наталия Елкина, руководящая рижской организацией РСЛ, публицист Александр Гильман.