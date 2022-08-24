Митрофанов: митинг РСЛ против сноса памятника в Пардаугаве сплотил бы общество

Запланированный Русским союзом Латвии (РСЛ) пикет против сноса памятника в Пардаугаве сплотил бы общество и сформировал бы гражданское общество, заявил на судебном заседании об оценке законности решения Рижской думы сопредседатель РСЛ Мирослав Митрофанов. Об этом сообщает агентство LETA.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Судья Даце Абеле пояснила, что суд не может принять решение о полной отмене административного акта, а может оценить только законность решения столичной думы.

Митрофанов согласился с судом и сказал, что заседанием РСЛ хочет добиться того, чтобы в будущем такие мероприятия не запрещались без объяснения причин.

Сопредседатель РСЛ выразил уверенность в том, что решение Рижской думы о запрете акции протеста вызвало злость и непонимание в обществе, и именно по этой причине у памятника в Пардаугаве два дня подряд задерживали людей.

"Я уверен, что если бы Рижская дума позволила нам высказать свое мнение на организованном мероприятии, не было бы лишних эмоций и люди не могли бы сказать, что их не выслушали", — считает Митрофанов.

По его мнению, своим запретом муниципалитет только ухудшил ситуацию уже в и без того расколотом обществе и "грубо нарушил" 15-ю статью Сатверсме, в которой упоминается право на свободу собраний.

Митрофанов заявил, что отказ Рижской думы совершенно не логичен и не ориентирован на сотрудничество. "Как партия мы взяли бы на себя контроль толпы и ныне задержанных лиц, возможно, вообще не было бы", — считает политик.

Представитель столичного самоуправления Висмантс Ваздикис заявил, что решение муниципалитета основано на рекомендациях Службы государственной безопасности (СГБ). В СГБ подчеркнули, что смена времени и места ничего не изменит и риски безопасности сохранятся.

Как отметил Ваздикис, от полиции не поступало заявления о том, что стражи порядка не справляются с вызовами безопасности, однако было принято решение не допускать проведение мероприятия.

Представитель Рижской думы упомянул, что заключение СГБ было получено 18 августа и самоуправление не успело договориться с РСЛ об изменении места или времени проведения протеста, однако, по мнению СГБ, это также не уменьшило бы существующие риски безопасности.

Митрофанов уверен, что у Рижской думы было время для согласования изменений с РСЛ, но вместо этого она поступила иначе — сообщила о запрете проведения акции протеста всего за несколько часов до запланированного пикета. По его мнению, это, вероятно, было сделано для того, чтобы РСЛ не смогло обжаловать решение столичной думы в суде.

Политик выразил готовность в ближайшее время провести еще одну акцию протеста, например, РСЛ собирается провести митинг 7 сентября, в 19.00, около здания Сейма, чтобы протестовать против поправок в законе "Об образовании".

Как сообщалось ранее, Рижское самоуправление не разрешило РСЛ провести в понедельник, 22 августа, акцию против сноса мемориала на площадке за самим памятником. Эта территория входит в границы заграждения.