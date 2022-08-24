Митрофанов: митинг РСЛ против сноса памятника в Пардаугаве сплотил бы общество
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Запланированный Русским союзом Латвии (РСЛ) пикет против сноса памятника в Пардаугаве сплотил бы общество и сформировал бы гражданское общество, заявил на судебном заседании об оценке законности решения Рижской думы сопредседатель РСЛ Мирослав Митрофанов. Об этом сообщает агентство LETA.

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Судья Даце Абеле пояснила, что суд не может принять решение о полной отмене административного акта, а может оценить только законность решения столичной думы.

Митрофанов согласился с судом и сказал, что заседанием РСЛ хочет добиться того, чтобы в будущем такие мероприятия не запрещались без объяснения причин.

Сопредседатель РСЛ выразил уверенность в том, что решение Рижской думы о запрете акции протеста вызвало злость и непонимание в обществе, и именно по этой причине у памятника в Пардаугаве два дня подряд задерживали людей.

"Я уверен, что если бы Рижская дума позволила нам высказать свое мнение на организованном мероприятии, не было бы лишних эмоций и люди не могли бы сказать, что их не выслушали", — считает Митрофанов.

По его мнению, своим запретом муниципалитет только ухудшил ситуацию уже в и без того расколотом обществе и "грубо нарушил" 15-ю статью Сатверсме, в которой упоминается право на свободу собраний.

Митрофанов заявил, что отказ Рижской думы совершенно не логичен и не ориентирован на сотрудничество. "Как партия мы взяли бы на себя контроль толпы и ныне задержанных лиц, возможно, вообще не было бы", — считает политик.

Представитель столичного самоуправления Висмантс Ваздикис заявил, что решение муниципалитета основано на рекомендациях Службы государственной безопасности (СГБ). В СГБ подчеркнули, что смена времени и места ничего не изменит и риски безопасности сохранятся.

Как отметил Ваздикис, от полиции не поступало заявления о том, что стражи порядка не справляются с вызовами безопасности, однако было принято решение не допускать проведение мероприятия.

Представитель Рижской думы упомянул, что заключение СГБ было получено 18 августа и самоуправление не успело договориться с РСЛ об изменении места или времени проведения протеста, однако, по мнению СГБ, это также не уменьшило бы существующие риски безопасности.

Митрофанов уверен, что у Рижской думы было время для согласования изменений с РСЛ, но вместо этого она поступила иначе — сообщила о запрете проведения акции протеста всего за несколько часов до запланированного пикета. По его мнению, это, вероятно, было сделано для того, чтобы РСЛ не смогло обжаловать решение столичной думы в суде.

Политик выразил готовность в ближайшее время провести еще одну акцию протеста, например, РСЛ собирается провести митинг 7 сентября, в 19.00, около здания Сейма, чтобы протестовать против поправок в законе "Об образовании".

Как сообщалось ранее, Рижское самоуправление не разрешило РСЛ провести в понедельник, 22 августа, акцию против сноса мемориала на площадке за самим памятником. Эта территория входит в границы заграждения.

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