Митрофанов: надеюсь, новая коалиция Рижской думы сама не станет "драконом, которого убила"
Foto: DELFI

Надеюсь, новая коалиция Рижской думы сама не станет "драконом, которого убила", заявил руководитель будущей фракции Русского союза Латвии (РСЛ) в Рижской думе Мирослав Митрофанов.

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Он подчеркнул, что РСЛ и так не настаивал на руководящих должностях в комитетах Рижской думы. "Я заранее отношусь очень осторожно к таким предложениям", - сказал политик.

Как сообщалось, оппозиционные фракции, вероятно, все же не получат обещанных должностей заместителей глав комитетов Рижской думы.

Кандидат на пост мэра Риги Мартиньш Стакис, ранее обещавший оппозиционным фракциям возможность получить должности заместителей председателей комитетов, сегодня после встречи с партнерами по будущей коалиции заявил, что "с оппозицией все идет не совсем по плану".

Несмотря на то, что еще в среду партии коалиции между собой договорились обратиться к партиям оппозиции, предложив им должности заместителей глав комитетов, а Стакис в четверг уже встретился с двумя оппозиционными фракциями, сегодня некоторые фракции коалиции все же изменили свое мнение, заявив, что не готовы отдать должности заместителей оппозиции.

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LETA

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LETA

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Мартиньш Стакис Мирослав Митрофанов
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