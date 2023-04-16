Митрополит Александр поздравил православных Латвии с Пасхой

Преосвященные собратья Архипастыри, всечестные пресвитеры и диаконы, боголюбивые иноки и инокини, возлюбленные братия и сестры — чада Латвийской Православной Церкви!

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Христос Воскресе!

Завершился Великий пост и мы слышим снова исполненный светлой радости и благодатного утешения глас Ангела Божия: "Что вы ищете живого между мертвыми? Его нет здесь: Он воскрес" (Лк. 24:5–6). После крестных страданий и смерти — Воскресение, великая радость, торжество! "Слава Богу! — говорит святой праведный Иоанн Кронштадтский, — Христос воскрес из мертвых; Солнце правды, временно как бы погасшее и сокровенное во гробе, снова воссияло и озарило весь мир всерадостными животворными лучами".

Святые жены-мироносицы "утру глубоку" поспешили на гроб Своего Учителя и Господа и услышали всерадостное ангельское повеление: "тецыте и миру проповедите, яко воста Господь" (ипакои́ Пасхи). В этих исполненных светлой радости словах содержится призыв к благовестию о Воскресении Христовом. В чем же оно заключается? В словах ли только? — Нет! ­О Воскресшем Спасителе мы свидетельствуем делами любви и милосердия, личным подвигом веры и молитвы, заботой о ближних и дальних, сострадательной христианской жизнью, чуждой всякой вражды, ненависти, зависти, злобы и погибельного самомнения. Святой Феодор Студит призывает нас быть участниками вечной Пасхи через обретение внутренней чистоты и святости, через "умерщвление страстей, недобрых желаний и всякого иного зла. Кто удостоится достичь всего этого, — пишет преподобный отец, — тот празднует Пасху не один раз в году, но каждый день".

Святые апостолы и жены-мироносицы, чьи скорбь и печаль сменились на радость, единым сердцем и едиными устами славили Воскресение Христово. На чуде Воскресения зиждется вся христианская вера. Воскресение Христово проповедуется Церковью, как событие самое дорогое и самое радостное.

Немеркнущий свет Пасхи Христовой через проповедь святых апостолов воссиял для всех людей, живущих на земле. И наша Святая Церковь, имея своим незыблемым и непоколебимым основанием Воскресшего Христа Спасителя, через проповедь святых апостолов, великими трудами веры и благочестия, исповедничества и мученичества на древней Латвийской земле в течение девятисот лет, сохранила Святое Православие и передала нам самое дорогое — святую Латвийскую Православную Церковь. И если мы действительно православные, то нам необходимо четко и ясно понимать это — Архипастырям, пастырям, монашествующим и всем верным чадам Латвийской Православной Церкви. Мы должны хранить как зеницу ока великое, святое и всеспасительное наследие, переданное нам нашими благочестивыми предками — святую Латвийскую Православную Церковь! Особенно теперь в наше очень непростое время. По слову святого апостола Павла: "Яко дние лукави суть… не будьте нерассудительны…" (Еф. 5:16-17). И сам Господь предупреждает нас: "берегитесь, чтобы кто не прельстил вас" (Мф. 24:4). Да сохранит нас Милосердный Господь от расколов, отпадений, недоразумений, от смут и распрей.

Возлюбленные Преосвященные Владыки, отцы, братия и сестры, призываю вас помнить обеты данные нами Господу и Его святой Церкви. Для нас всех православных примером сохранения святой Латвийской Православной Церкви, ее неделимости и единства, верности ей "даже до крове", является глубокая вера, житие, исповедничество и мученическая кончина святого священномученика Иоанна, Архиепископа Рижского, нетленные мощи которого почивают в Рижском Кафедральном соборе Рождества Христова, и от которых исходят помощь и исцеления всем, прибегающим к его заступничеству.

Будем помнить и свято хранить завет святого священномученика Архиепископа Иоанна — любить и стоять на страже Латвийской Православной Церкви и хранить ее единство до конца!

Святой апостол Павел учит: "теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки Кровию Христовою. Ибо Он есть мир наш" (Еф. 2:13-14). К миру призывает нас Воскресший Господь. Сегодня нам особенно нужно всем сердцем обратиться к Господу и Спасителю с горячей молитвой, и у Него просить мира: Он, и только Он один, есть мир наш.

Братия и сестры, с великой любовью к Воскресшему Господу нашему и каждому человеку, вознесем наши горячие молитвы о святой Церкви нашей, о ее единстве и благостоянии. Да сохранит Господь нас от распрей и расколов! Непреложно веруя в Воскресшего Спасителя, пребудем в мире Христовом, спасительном единстве и братолюбии. Да сохранит Господь в мире и благоденствии страну нашу Латвию, народ ее и всех нас.

Возлюбленные братия и сестры, вечная пасхальная радость да согреет ваши сердца и войдет в каждый дом, наполняя вас верой, любовью, надеждой и миром:

Христос Воскресе!

Всю врученную мне Богом вселатвийскую паству всерадостно поздравляю со Светлым праздником святой Пасхи Христовой, молюсь о здравии и спасении всех вас. Желаю мира, радости, христианского взаимопонимания, крепкого здравия и неоскудевающей Божией Помощи.

Воистину Воскресе Христос!

Благодать Господа нашего Иисуса Христа, Воскресшего из мертвых, молитвы Пречистой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии, молитвы святого священномученика Архиепископа Иоанна и всех святых, и мое Архипастырское благословение да будет со всеми вами. Аминь.

Бо­жи­ей Ми­ло­с­тью,

АЛЕКСАНДР,

Ми­т­ро­по­лит Риж­ский и всея Лат­вии