Митрополит Александр пожелал верующим строить свою жизнь и отношения с людьми на заповеди любви
Foto: LETA

Митрополит Рижский и всея Латвии Александр поздравил верующих со светлым и радостным праздником Рождества Христова.

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В рождественском послании глава Латвийской православной церкви (ЛПЦ) призывает строить свою жизнь и отношения с другими людьми на принципах евангельской заповеди любви. "Истинное богопочитание — это уклонение от всего злого, от всего, что разрушает мир и самого человека", — говорится в обращении митрополита.

Глава ЛПЦ отмечает, что мир сегодня охвачен опасной эпидемией, и призывает верить в милосердие Божие, которое подается людям в том числе и через усилия врачей. "Вознесем наши молитвы о страдающих от болезни и о работниках медицины", — призывает митрополит.

"Всю врученную мне Господом вселатвийскую паству сердечно поздравляю с Новолетием и великим мироспасительным праздником Рождества Христова", — говорится в послании главы православной церкви.

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