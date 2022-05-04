Мнение: Учебные программы для агрономов отстают минимум лет на десять

Латвийская отрасль сельского хозяйства сталкивается с катастрофической нехваткой квалифицированных специалистов. Сложности — и с их обучением, поскольку учебные программы отстают минимум лет на десять, заявил в эфире программы "ТЧК" глава Латвийского центра консультаций и образования в сельском хозяйстве Мартиньш Цимерманис.

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Мартинш Цимерманис рассказал о латвийском крестьянском кооперативе, который объединился с эстонскими партнерами для строительства завода. "Фермеры собрались вместе. Привлекли инвестиции в 120 млн евро. А когда началось строительство, выяснилось, что ни у кого нет знаний, чтобы построить именно такой завод, как хотелось бы. Нет специалистов. Есть понимание, что нужно сделать, чтобы он был эффективным, но непонятно — как это сделать", — отметил Цимерманис.

Он отметил, что фермеры встревожены ситуацией в сфере профильного образования, поскольку учебные программы, разработанные в восьмидесятых-девяностых годах прошлого века, давно устарели, сообщает портал LSM.

По словам Цимерманиса, сейчас потребитель отдает предпочтение более "зеленым" товарам, в то время как "в отрасли уже давно забыли, как заниматься исключительно биологическим сельским хозяйством".

"Как это сделать экономически выгодным — мы не умеем. А требования со стороны рынка поступают очень быстро", — признал Мартиньш Цимерманис.

Он отметил, что образование агрономов во многом зависит от их собственного желания учиться. Ведь если человек чем-то интересуется в сфере сельского хозяйства вне программы, он легко может найти информацию и обучиться самостоятельно.

"Но на ситуацию можно посмотреть и с другой стороны. Сейчас для агрономов открыты всего две вакансии. (..) В сфере образования проводится реформа, поскольку цель — ясна. Надо что-то делать! Но можно посмотреть, например, на отрасль молочного хозяйства, которая в Латвии считается стратегический.

У нас примерно 15 тыс. молочных крестьянских хозяйств. Знаете, сколько человек поступило в техникум на профильную программу? Семь человек. И из них осталось пятеро. Из которых три девочки, которым больше нравится коноводство.

Правильно говорят: если хочется что-то уничтожить, нужно уничтожить систему образования", — посетовал Мартиньш Цимерманис.

Он рассказал, что сам создавал программу для обучения зоотехников в техникумах. "До техникумов она шла десять лет — ее только сейчас начали изучать. И понятно, если смотреть на будущее, это слишком медленно", — признал Мартиньш Цимерманис.