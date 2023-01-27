Многим жителям Латвии по-прежнему недоступны контейнеры для сортировки текстиля

В этом году Латвия обязалась внедрить систему сортировки текстиля, но во многих местах красные контейнеры до сих пор недоступны для жителей. Управляющие отходами компании заявили, что весной сеть сортировочных контейнеров станет шире, но полноценная сортировка может быть реализована только в том случае, если будет определна ​​система ответственности для производителей текстиля. Об этом пишет LSM.lv.

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Например, в небольшом городке Вангажи таких контейнеров для сортировки текстиля пока нет. Жители рассказали, что есть, куда сдать подержанную одежду на благотворительность, но часто мешки с текстильными изделиями стоят рядом с контейнерами для бытовых отходов.

Для тестирования системы сортировки текстиля Eco Baltia Vide с 2019 года устанавливает красные контейнеры в отдельных местах, в основном в Риге. Председатель правления компании Янис Айзбалтс также отметил, что на всех операторов по отходам в Латвии на данный момент может приходиться около 250 контейнеров, к концу года их количество может увеличиться до 400-500 контейнеров.

По оценкам Айзбалтса, в стране потребуется около 1000 контейнеров для сортировки текстиля, чтобы обеспечить достаточно удобное сортировочное покрытие и в сельской местности. За пределами городов красные контейнеры чаще появляются весной.

Как заявили в Eco Baltia Vide, этому мешают застопорившиеся поправки в законы, которые бы более четко определяли систему сортировки текстиля и ответственность за ее доступность.

"Идея заключалась в том, что с 1 января этого года муниципалитеты и операторы уже будут обязаны это обеспечивать, и в Законе о налоге на природные ресурсы также будет указано, кто это финансирует, и что это происходит через системы ответственности производителей, которые обеспечивают инфраструктуру, и что эти отходы собираются, сортируются и отправляются на переработку. В текстиле тоже должна быть такая система, но, к сожалению, со сменой власти эти поправки, похоже, затянутся еще дольше. На данный момент обязательство есть, но за него никто не платит, и без этих изменений в законе оно ложится исключительно на плечи операторов и его деятельность будет ограничена", — пояснил Айзбалтс.

В настоящее время управляющие отходами передают собранный текстиль в детские дома и дома престарелых, а также украинским беженцам, а некачественный текстиль попадает на перерабатывающие предприятия в других странах, мощность которых в Европе в целом пока невелика.

Советник по вопросам развития села Союза самоуправлений Латвии Сниедзе Спроге сообщила, что местные власти пересматривают договоры с операторами, но, несмотря на предыдущее обязательство Кабинета министров, систему сортировки текстиля нельзя назвать внедренной в момент.

По ее словам, на данный момент в качестве эксперимента эти контейнеры размещены в только Зиемельвидземе и Риге.

Директор Департамента охраны окружающей среды Министерства окружающей среды и регионального развития (VARAM) Рудите Весере пояснила, что законопроект об управлении отходами был рассмотрен в Сейме в первом чтении и готовится ко второму.

Весере отметила, что в настоящее время в правилах не указано конкретное количество подлежащего сбору текстиля ни в Латвии, ни в Европейском союзе. В Латвии производится от 20 000 до 25 000 тонн текстиля в год, и примерно 10% собирается в нынешней системе в тестовом режиме. По мнению управляющего отходами, количество собираемого текстиля в будущем также должно быть определено законом.

Портал Delfi ранее писал, что до 2025 года страны Европейского cоюза должны ввести систему раздельного сбора текстиля. Латвия обязалась сделать это еще раньше — уже с 2023 года. По результатам пилотного проекта и данным соцопросов жители к системе готовы — а вот правительство так и не ответило на главные вопросы: как будет финансироваться эта система, сколько контейнеров должно быть в Латвии, какую часть текстиля планируется собирать.

Контейнеры — это пилотный проект системы, который провела компания Eco Baltia vide. В 2019 году по всей Латвии установили 136 контейнеров для раздельного сбора текстиля, инвестировав 420 300 евро.