Многодетный отец два месяца “выбивал” льготы на электричество

Предприятие Latvenergo предоставляет многодетным семьям льготы на электричество. Для одной многодетной семьи эта процедура растянулась на два месяца, а отец заподозрил, что мошенники под видом государственного предприятия пытаются выманить у него данные.

Льготы на электричество доступны всем многодетным семьям, в том числе если одному из детей исполнилось 18, но он продолжает учиться. Один из клиентов рассказал Латвийскому радио, что в один момент заметил, как из счета пропала льгота на электричество, хотя в его семье четверо детей и совершеннолетний ребёнок продолжает учиться. Сначала в Latvenergo сказали, что мужчина должен ещё раз подать заявку на льготу. Потом в компании ответили, что во льготе отказано, так как семья не является многодетной.

“У меня еще три младших ребенка, в чем проблема? Тогда они сказали, что все-таки надо прислать из школы справку. Спокойствия ради я взял справки на обоих детей, что они учатся в школе, послал в Elektrum. Получаю звонок из Elektrum, что они очень извиняются, что такая ситуация. Что у нас смешанная семья (имеется в виду, что у каждого ребенка своя фамилия). На родителей они потребовали свидетельство о браке, что я и предъявил, и все четыре свидетельства о рождении представил, и тогда через два месяца этого перебрасывания туда-сюда поддержка была присвоена”, — сообщил клиент.

Как оказалось, Latvenergo получает информацию в Управлении по делам гражданства и миграции, где нет данных о том, учится ли совершеннолетний ребёнок. Эти данные есть в Фонде интеграции общества, выдающем карты многодетных семей. Представитель AS Latvenergo Ивита Бидере подчеркнула: многодетным семьям не нужно предъявлять справки и что-то доказывать, чтобы получить поддержку. Это можно сделать одним щелчком мышки.

Тем не менее в этот раз система не сработала. “У меня порой даже возникали мысли, не использует ли меня какой-то мошенник, если требует такие данные. Я чисто из принципа на этот раз зашел так далеко — потому что допускаю, что мы не единственная семья, у которой возникла такая проблема, это два месяца, и может быть, для какой-то семьи из деревни и в более стесненных обстоятельствах, допускаю, эта скидка очень важна, и если такой бюрократический каламбур где-то возник по вине какого-то сотрудника — ну, это нехорошо”, — сказал отец семейства.

Эта история выдвинута на приз “Бюрократизм года 2020”.