Многоэтажку в Плявниеках "оккупировали" крысы: Rīgas namu pārvaldnieks месяцами игнорирует проблему

Во внутреннем дворе дома на Илукстес, 12 год крысы наступил во всех смыслах — здесь разгуливает большая стая крыс, сообщает передача Bez tabu.

Жители дома жаловались дворникам и в Rīgas namu pārvaldnieks, но их проигнорировали. Жители одной из квартир попытались потравить крыс своими силами. Из подвала стало вонять, а крысы скоро снова расплодились.

В Rīgas namu pārvaldnieks журналистам сказали, что заявку от жильцов получили, и на позапрошлой неделе планировали провести дератизацию — но помешала небольшая авария в системе канализации. Тем не менее, дератизацию проведут в ближайшее время. Представитель Rīgas namu pārvaldnieks отметил, что в проблеме отчасти виноваты жильцы — выкидывают в мусор слишком много еды, и крысы находят чем поживиться.

Представитель Инспекции здравоохранения Илона Дришлюка, увидев заснятое журналистами видео с бегающими крысами, была очень шокирована и сказала, что жалоб в инспекцию не поступало. "Обычно эту проблему решает обслуживающее предприятие. Но если эта проблема, так сказать, вырастает и обслуживающее предприятие недостаточно активно с ней борется, то вмешивается инспекции. Мы проводим проверки — адекватно ли решается этот вопрос, нужно ли дополнительно провести мероприятия по дератизации", — рассказала она. По ее словам, Rīgas namu pārvaldnieks должен был действовать незамедлительно.