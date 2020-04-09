Многоквартирный жилой дом целиком закрыли на карантин

Один многоквартирный жилой дом в Стопинском крае закрыли на карантин, так как у двух жильцов подтвержден диагноз Covid-19, сообщила агентству LETA председатель краевой думы Вита Паулане.

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По ее словам, два человека доставлены в Латвийский инфекционный центр, а до 20 апреля 48 жителей дома находятся на карантине, так как признаны контактными лицами. К настоящем момент 25 жителей дома сдали тест на Covid-19, который у всех оказался отрицательным.

С вечера среды, 8 апреля, территорию дома патрулирует полиция, чтобы жильцы находились в изоляции. Малообеспеченным и нуждающимся лицам самоуправление подвозит продовольствие.