Moderna попросит ЕС утвердить вакцину от Covid-19 для использования с 12 лет

Американская фармацевтическая компания Moderna планирует попросить Европейское агентство лекарств (ЕАЛ) разрешить использовать их вакцину от Covid-19 подросткам с 12 до 17 лет, сообщает LETA со ссылкой на руководителя предприятия Стефана Бансела.

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Предприятие планирует подать заявку в начале июня, сказал Бансел французской газете "Le Journal du Dimanche”.

Ранее ЕАЛ сообщило, что в мае примет решение об использовании вакцины BioNTech/Pfizer для подростков в возрасте от 12 лет. На данный момент эта вакцина доступна подросткам в США.