Модернизация железной дороги: будет реновировано 48 станций — платформы на них станут выше

В рамках проекта модернизации железнодорожных пассажирских платформ будет модернизировано 44 станции и остановки, а четыре остановки будут построены заново, рассказал на мероприятии по случаю открытия работ председатель правления Latvijas dzelzceļš (LDz) Марис Клейнбергс.
На будущей линии Болдераи будут построены две новые остановки — "Болдерая" и "Ильгюциемс", на линии в Саулкрасты будет построена остановка "Даудери", а в направлении Сигулды будет построена новая остановка "Шмерлис/Alfa".
Новая остановка "Атгазене" на Елгавской линии будет перенесена ближе к центру Риги и будет располагаться возле Детской клинической университетской больницы. На этой же линии будет перенесена остановка "Баложи".
Клейнбергс сообщил, что все новые и модернизированные остановки и станции будут строиться по единому универсальному стандарту, разработанному совместно с обществом "Апейронс", чтобы обеспечить доступность для людей с ограниченными возможностями.
На новой остановке "Атгазене" в сотрудничестве с Рижской думой будет обустроена и окружающая инфраструктура, чтобы здесь можно было оставить автомобиль или велосипед и продолжить движение поездом.
На модернизированных станциях и остановках будут построены приподнятые платформы с удобными и функциональными навесами, скамейками, велопарковками и другим необходимым оборудованием.
Также на станциях будут установлены устройства оповещения пассажиров и видеокамеры, светодиодное освещение, построены точки подключения к коммуникациям, где будут установлены автоматы по продаже билетов и другие автоматы самообслуживания. Для безопасного пассажиропотока на отдельных станциях перед пешеходными переходами будут установлены велоштативы, барьеры безопасности, установлены звуковые и световые светофоры.
Кляйнбергс добавил, что LDz не остановится на модернизации этих 48 остановок, а постепенно продолжит модернизацию платформ и на других маршрутах.
В свою очередь, министр сообщения Талис Линкайтс подчеркнул, что приподнятые платформы будут построены на тех станциях и остановках, которые будут обслуживать именно новые поезда.
"Можно только приветствовать, что одновременно с приобретением новых электропоездов будут улучшаться места, где эти новые поезда будут делать остановки. Это означает, что новыми поездами смогут пользоваться и люди с ограниченной мобильностью, в них смогут садиться также пассажиры с детскими колясками, велосипедами, тяжелыми сумками или чемоданами", — заявил Линкайтс.
Политик также отметил, что существенным улучшением он считает современную систему информации и оповещения. По мнению Линкайтса, она "значительно облегчит жизнь не только постоянным пассажирам, но и зарубежным туристам, а также людям, редко пользующимся поездами".
Тем временем, председатель правления Pasažieru vilciens Роджер Янис Григулис отметил, что выравнивание высоты перрона с полом поезда позволит ускорить процесс посадки, соответственно поезда смогут останавливаться на более короткое время.
Григулис добавил, что строительные работы будут вестись без остановки движения поездов, а обслуживание пассажиров будет осуществляться на временных платформах.
Как сообщалось, до конца 2023 года LDz модернизирует 48 надземных пассажирских перронов и сопутствующую им инфраструктуру на железнодорожных ветках Рига-Крустпилс, Рига-Скулте, Рига-Тукумс и Рига-Елгава.
На участке Рига-Крустпилс будет перестроено 12 перронов, на участке Рига-Скулте — 20, на участке Рига-Тукумс — девять, на участке Рига-Елгава — семь.
Расходы на реализацию проекта составляют 44,4 млн евро, в том числе 37,8 млн евро — финансирование из Фонда сплочения Европейского союза, а 6,6 млн евро — софинансирование LDz.