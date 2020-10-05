Могут ограничить количество посетителей мероприятий

В связи с ростом заболеваемости коронавирусом может быть рассмотрено введение ограничений при проведении спортивных мероприятий внутри помещений и мероприятий без конкретных сидячих мест, заявила министр здравоохранения Илзе Винькеле на внеочередном заседании правительства в понедельник.

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На этой неделе будет рассматриваться вопрос о максимальном количестве посетителей на мероприятиях.

Министр подчеркнула, что на мероприятиях с конкретными местами риск заражения Covid-19 ниже, поэтому на этой неделе будет рассмотрен вопрос о мероприятиях, во время которых у зрителей нет определенных мест.