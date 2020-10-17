Молодой пациенткой, умершей от Covid-19, была и.о. главы Сиротского суда Талсинского края
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Молодой пациенткой в возрастной группе 30-35 лет, умершей от Covid-19 в четверг, 15 октября, была исполняющей обязанности председателя Сиротского суда Талсинского края Лиене Лиепа, свидетельствует информация в распоряжении агентства LETA. Ранее она похоронила отца, также заболевшего Covid-19.

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Изначально женщина была помещена в Северокурземскую региональную больницу в Вентспилсе, а позже переведена в столичную больницу, где она умерла на этой неделе.

Должность исполняющей обязанности главы Сиротского суда Лиепа получила этим летом, когда суд покинула его председатель Йоланта Фелдмане.

Как уже сообщалось, в четверг был побит антирекорд по количеству выявленных случаев Covid-19 — 148 пациентов. Умер один человек. По данным Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ), пациент был молод и не имел никаких побочных заболеваний. Сначала у пациентки было легкое течение болезни, потом состояние резко ухудшилось. Когда эпидемиолог связывался с ней второй раз, ей было трудно общаться.

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Центр профилактики и контроля заболеваний
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