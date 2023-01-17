МОН готовит “дорожную карту” для выдавливания русского как второго иностранного из школ

Утвержденные в этом году законодательные поправки предусматривают, что в течение ближайших трех лет школы полностью перейдут на обучение на латышском языке. При этом в качестве второго иностранного языка дети будут изучать один из языков ЕС. Латвийский союз самоуправлений считает, что школы к этому не готовы из-за нехватки педагогов, в свою очередь, Министерство образования и науки (МОН) обещает уже в течение месяца подготовить план. Об этом пишет lsm.lv.

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"Мы знаем, что в школах не хватает педагогов, это мы все знаем. Не хватает уже сейчас. Вопрос однозначно нужно решать", - указал председатель Профсоюза самоуправлений Гинтс Каминскис.

"Министерство сейчас работает над "дорожной картой". В течение месяца мы разработаем свое предложение, как обеспечить необходимое количество педагогов, чтобы можно было преподавать этот второй иностранный язык", - отметила министр образования и науки Анда Чакша.

Более 300 или примерно половина всех латвийских школ в качестве второго иностранного языка предлагает русский. Найти учителей, которые преподавали бы какой-либо язык стран ЕС, уже сейчас очень сложно.

При этом на педагогов, преподающих иностранные языки, учатся мало студентов. То есть за счет них эту дыру не закрыть. В связи с этим министерство планирует искать учителей по-другому. "Мы знаем, что на педагогических программах для будущих учителей немецкого языка, студентов мало, а немецкую филологию изучают. Возможно, можно поговорить с этими студентами о педагогических часах. То есть имеется множество решений. Поговорить с посольствами, привлечь учителей из нашей диаспоры", - говорит Чакша.

Одновременно в министерстве рассматривают идею создать специальную программу, чтобы учителей русских школ подготовить к преподаванию полностью на латышском языке. А учителей русского языка - к преподаванию других предметов.

В МОН прогнозируют, что самые большие проблемы с переходом на обучение на латышском языке и преподаванием иностранного языка одной из стран ЕС могут возникнуть в Риге, Даугавпилсе и Резекне. Поэтому министерство уделит им повышенное внимание.

Также Чакша обещает следить за тем, чтобы школы действительно перешли на обучение на латышском языке, а не просто формально выполнили требование.