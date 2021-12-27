МОН: неизвестно, сколько школ проводят занятия для 7-12-х классов дистанционно
Foto: Publicitātes foto

Неизвестно, сколько школ и как они используют возможность организации удаленной учебы для детей из 7-12-х классов, сообщили агентству LETA в Министерстве образования и науки (МОН).

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Для того, чтобы избежать дублирования учеников, групп, классов или курсов, до 11 января образовательные учреждения в ротационном порядке могут осуществлять учебный процесс дистанционно для учеников 7-12-х классов в течение не более пяти рабочих дней в месяц.

Однако неизвестно, сколько школ и как они используют эту возможность, поскольку об этих решениях не нужно информировать Государственную службу качества образования (IKVD), указали в МОН.

Согласно правилам Кабинета министров по ограничению распространения Covid-19, если для школьника установлен карантин или изоляция, а также если в образовательном учреждении объявлен карантин, еженедельно следует собирать информацию об определенных дистанционных занятиях. Еженедельно информацию стоит передавать в IKVD.

Однако, если противоэпидемические меры не были установлены на соответствующей неделе, информацию об удаленных занятиях предоставлять не нужно, пояснили в МОН.

Ранее сообщалось, что с 15 ноября образовательный процесс на всех уровнях проходит очно. Поэтому образовательным учреждениям необходимо соблюдать все ранее установленные меры безопасности — носить маски для лица, соблюдать дистанцию, проветривать помещения, соблюдать гигиену, а также проводить регулярный скрининг на коронавирус.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Статьи по теме:
 
Читать комментарии Комментировать
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
Dokobit Article Novembris RU
DELFI Brand Studio Читайте также
Производители Рижского порта имеют доступ к регулярному морскому маршруту в Норвегию
Модные тенденции макияжа и причесок в 2022 году
Кофе Costa Coffee теперь доступен и в Wolt
Традиции и ритуалы для красивых и душевных праздников
Что поможет сэкономить время на работе и в повседневной жизни?
Больше двигаться и улыбаться: тестируем новые смарт-часы Huawei
Модные тенденции: советы стилиста для праздничных нарядов
Да будет праздник! Идеи для торжественного оформления стола