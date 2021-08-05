МОН объявило закупку измерителей качества воздуха для школ
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Министерство образования и науки (МОН) объявило ускоренный открытый конкурс на закупку приборов измерения качества воздуха, свидетельствует информация на сайте Бюро по надзору за закупками.

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Ориентировочная цена договора на закупку измерителей качества воздуха без налога на добавленную стоимость составляет 3,2 миллиона евро.

В закупке указано, что поставка товара должна состояться до 31 декабря текущего года, а поставщик оборудования должен предоставить 36-месячную гарантию с момента заключения договора.

МОН надеется заключить договор к 15 сентября.

Объясняя выбор ускоренной процедуры, МОН подчеркнуло, что, по его мнению, такие обстоятельства, как недостаточный охват вакцинацией и распространение новых более заразных штаммов Covid-19 привело к ситуации, когда в закупке приборов для измерения воздуха возникла критическая необходимость.

Предприниматели могут подавать заявки до 10 часов утра 23 августа.

По мнению министерства, учредители учебных заведений должны решить вопрос о необходимости приобретения и установки таких измерителей качества воздуха также в дошкольных и профессиональных учебных заведениях.

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LETA

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Министерство образования
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