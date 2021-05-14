МОН предлагает смягчить ряд ограничений для вакцинированных в области образования и спорта

Министерство образования и науки (МОН) предлагает ослабить некоторые ограничения по Covid-19 в сферах образования и спорта, а также в работе с молодежью, если будут достигнуты конкретные результаты по вакцинации, сообщает агентство LETA.

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Министерство, в частности, предлагает разрешить вакцинированным лицам присутствовать на матчах чемпионата мира по хоккею, который в этом году пройдет в Латвии с 21 мая по 6 июня.

В области спорта Министерство образования и науки призывает Межведомственную координационную группу и правительство рассмотреть вопрос о разрешении вакцинированным людям посещать закрытые спортивные базы, фитнес-центры, бассейны, а также групповые занятия в помещениях при условии, что что сотрудники поставщика услуг также прошли вакцинацию.

Вакцинированным спортивным тренерам и педагогам могут позводить проводить индивидуальные и групповые спортивные занятия в помещениях, а также посещать спортивные соревнования в качестве участников.

Министерство также призывает Межведомственную координационную группу рассмотреть возможность отмены обязательного требования о прохождении регулярных тестов на Covid-19 для вакцинированных участников международных спортивных соревнований. В министерстве также надеются, что вскоре болельщики смогут посещать международные спортивные соревнования, а затем и соревнования местного значения.

Кроме того, министерство предлагает разрешить ученикам 1–6 классов не использовать защитную маску для лица, если учитель и технические работники прошли вакцинацию от Covid-19. Министерство предлагает разрешить ученикам не использовать маски для лица в образовательных помещениях, если они хорошо проветриваются или оборудованы вентиляционной системой.

Министерство образования и науки также предлагает разрешить организацию учебного процесса в школах для учеников 10–12 классов, если 90% учащихся одного класса прошли вакцинацию.

Министерство предлагает разрешить очную учебу для вакцинированных студентов старших курсов и взрослых, осваивающих профессию в техникумах или вузах, и позволить им посещать практические занятия без защитных масок.

Также в профессиональных учебных заведениях педагоги и другие сотрудники, которые завершат вакцинацию, смогут руководить процессом обучения и проводить практические занятия без использования защитных масок, а также проводить собрания и участвовать в семинарах очно. Вышеперичисленные лица смогут уехать в другие страны, например, по программам обмена, и не соблюдать самоизоляцию по возвращении, если предложение министерства будет одобрено правительством.

По замыслу Министерства образования и науки, если по меньшей мере 70% сотрудников высшего учебного заведения или научно-исследовательского учреждения пройдут вакцинацию против Covid-19, то весь персонал сможет работать очно, соблюдая установленные в стране требования эпидемиологической безопасности. МОН предлагает отменить необходимость в использовании средств индивидуальной защиты от инфекции для таких сотрудников, если хотя бы 90% персонала приобретут иммунитет к Covid-19.

Министерство образования и науки обратилось с просьбой позволить прошедшим вакцинацию академическим работникам посещать научные конференции и выезжать в другие страны по работе и не соблюдать самоизоляцию по возвращении в Латвию.

Министерство также выступило с просьбой разрешить иностранным ученым, преподавателям и студентам въезжать в Латвию без соблюдения карантинных мер, если они могут предъявить признанный в Латвии сертификат иммунизации против Covid-19, выданный в странах Европейского Союза или Европейской экономической зоны, а также в других странах, если их сертификат действителен в Латвии.

МОН предложило экспертам Межведомственной координационной группы рассмотреть условие, при котором студенты могли бы покидать Латвию для участия в программах по обмену, если они приобрели полный иммунитет против Covid-19, а ожидаемая продолжительность иммунитета покрывает все пребывание или большую часть ожидаемого пребывания за границей. Министерство оподчеркивает, что студенты могли бы пользоваться услугами общежития с обслуживанием только в том случае, если они прошли полный курс вакцинации для получения иммунитета к Covid-19 или переболели коронавирусом и могут документально это подтвердить.

Что касается работы с молодежью, Министерство образования и науки предлагает разрешить работу лицом к лицу, в том числе в помещениях, если члены группы прошли полную вакцинацию против коронавируса Covid-19. Если молодежный работник и 70% участников группы были вакцинированы против вируса Covid-19, МОН просит разрешить работу в группе до 30 человек на открытом воздухе в соответствии с установленными в стране требованиями эпидемиологической безопасности.

По задумке МОН, молодые люди и взрослые, которые были вакцинированы против вируса Covid-19, должны получить возможность для обучения по программам Erasmus+ и European Solidarity Corps без соблюдения самоизоляции при въезде из других стран, а также без использования защитных масок и без соблюдения необходимой дистанции.

Наконец, в детских лагерях, если персонал прошел полную вакцинацию против Covid-19, детям до 12 лет могли бы разрешить занятиях в хорошо вентилируемых помещениях без использования защитных масок.