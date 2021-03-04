МОН предлагает ввести еженедельное тестирование на Covid-19 для работников школ высокого риска
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Учитывая, что учащиеся специальных учебных заведений не могут соблюдать дистанцию и основные принципы гигиены для снижения заболеваемости Covid-19, Министерство образования и науки (МОН) предлагает ввести еженедельное тестирование на Covid-19 для сотрудников таких учреждений.

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Для этого подготовлены поправки к распоряжению об объявлении чрезвычайного положения.

Речь идет об учебных заведениях для детей с легкими, средними, тяжелыми и глубокими расстройствами психического развития. Психические расстройства существенно ограничивают способность воспринимать порядок вещей, понимать причинные связи между действиями и последствиями. Таким образом, часть учащихся специальных учебных заведений, особенно младшая возрастная группа, не в состоянии соблюдать элементарные правила дистанции и гигиены.

В специальных учебных заведениях работают педагоги, а также хозяйственный, технический и медицинский персонал. По данным Государственной информационной системы образования, общая численность работников специальных учебных заведений на 1 сентября 2020 года составляла 3947 человек.

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LETA

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LETA

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