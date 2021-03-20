Мониторинг здоровья: 58% мужчин никогда не посещали уролога

В Латвии 58% опрошенных мужчин никогда не посещали уролога, 2% делают это несколько раз в год, 7% — раз в год, 6% — раз в два года, а 24% признались, что посещают уролога реже. Об этом свидетельствуют результаты Мониторинга здоровья BENU Aptieka, полученные в сотрудничестве с компанией по исследованию рынка и общественного мнения SKDS.

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Результаты опроса выявляют зависимость между возрастом мужчины и тем, как часто он посещает уролога: мужчины более старшего возраста посещают уролога чаще, чем молодые. Среди респондентов в возрасте от 18 до 24 лет 81% никогда не посещал уролога, в возрасте от 25 до 34 лет этот показатель составляет 72%.

Более пожилые мужчины посещают уролога чаще. Так, например, в возрастной группе от 64 до 75 лет уролога никогда не посещали 35%, а 40% посещают уролога по крайней мере раз в два года или чаще. Между тем в группе 18-24 лет ни один из респондентов не ответил, что посещает уролога чаще, чем раз в два года. Интересно, что чаще уролога посещают рижане, а также более образованные мужчины. Среди мужчин с высшим образованием за последние два года уролога посещали 17% опрошенных, а среди мужчин со средним образованием — 14% респондентов.

Хотя в СМИ и в обществе регулярно актуализируется вопрос о важности посещения уролога, зачастую мужчины по-прежнему относятся к своему здоровью недостаточно серьезно и полагают, что риск заболеть к ним не относится, поясняет врач-уролог Сергей Бекетов. Среди многих мужчин по-прежнему бытуют два неправильных мнения: "Пустяки! Это пройдет самой собой!" и "Больше не лечиться". Часть мужчин живет именно по таким принципам, слепо пренебрегая заботой о своем здоровье.

Согласно имеющейся статистике, у большинства мужчин после 40-50 лет развивается гиперплазия (аденома) простаты. По сути, это следствие нормальной возрастной перестройки организма, однако не помешает посетить уролога, чтобы убедиться в ее доброкачественной природе. Это связано с тем, что аденома простаты, которая постепенно увеличивается в размерах, может не ощущаться до тех пор, пока не появятся первые осложнения. Именно плановая консультация уролога позволяет предотвратить негативные последствия и своевременно принять необходимые меры. То же самое можно сказать и о раке предстательной железы, риск возникновения которого значительно увеличивается после 40-45 лет. В этом случае периодически (приблизительно раз в год) следует проходить всеобъемлющее медицинское обследование. Вот признаки того, что с мужским здоровьем, возможно, что-то не так:

кровь в моче или сперме — такие симптомы ни в коем случае нельзя игнорировать, так как они указывают на растущие проблемы в органах мочеполовой системы;

боль и дискомфорт в области половых органов, в промежности, нижнем отделе спины, (особенно, если с одной стороны);

новообразования в половых органах;

необычные выделения из мочеиспускательного канала;

болезненное, периодическое или затрудненное мочеиспускание, недержание мочи или частые ночные позывы к мочеиспусканию.

Доктор Бекетов отмечает, что в последние 20 лет урологические заболевания становятся все "моложе." Если раньше простатит, импотенция и опухоли предстательной железы чаще всего регистрировались у мужчин старше 50 лет, то в настоящее время урологи сталкиваются с подобными диагнозами также у пациентов в возрасте от 20 до 40 лет.

В возрасте от 20 до 45 лет урологи обычно лечат мужчин, у которых имеются заболевания, передающиеся половым путем, простатит. Специалист поясняет, что молодым людям, если их ничего не беспокоит, часто посещать уролога нет необходимости. В то же время посещать уролога в профилактических целях рекомендуется по крайней мере раз в три года, так как иногда пациент не уделяет проблеме достаточно внимания и только специалист может определить начальную стадию заболевания. Если имеются хронические заболевания мочеполовой системы, то точный график исследования устанавливается урологом и обычно с такими заболеваниями специалиста нужно посещать по крайней мере раз в год.

Для мужчин в возрасте 40-45 лет урологические обследования должны стать ежегодными, так как в этом возрасте увеличивается риск заболеваний мочеполовой системы. Это превентивные мероприятия, призванные своевременно обнаружить возможные проблемы со здоровьем. В этом возрасте стоит пройти первое детальное обследование предстательной железы: исследование простаты через прямую кишку и анализ крови на специфический антиген простаты (PSA), а также ультразвуковое исследование простаты. Это исследование позволяет своевременно обнаружить доброкачественную гиперплазию или рак простаты. По статистике, эти заболевания чаще встречаются у мужчин в возрасте 50-55 лет, но, во-первых, эти заболевания постепенно молодеют, а во-вторых, ранняя диагностика позволяет отслеживать любые изменения и своевременно выявлять отклонения от нормы.

Для снижения риска урологических заболевания эксперт призывает беречься от инфекций — особенно это относится к молодежи. Во-вторых, необходимо помнить о здоровом образе жизни — ограничить вредные привычки (курение, употребление алкоголя) и заниматься больше спортом, так как, например курение негативно влияет на сперму, кровеносные сосуды и мужское здоровье в целом. В-третьих, посещение уролога для мужчин должно быть такой же нормой, как и посещение гинеколога для женщин. Многие урологические проблемы можно решить, пройдя соответствующие проверки.

BENU Aptieka проводит Мониторинг здоровья в сотрудничестве с центром исследований общественного мнения SKDS. В ходе исследования было опрошено 1005 постоянных жителей Латвии в возрасте от 18 до 75 лет.