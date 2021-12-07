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Foto: PantherMedia/Scanpix

В тех случаях, когда температура воздуха опускается ниже отметки -20 градусов, ученики младших классов могут не идти в школу.

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Согласно правилам Кабинета министров о соблюдении гигиенических норм в общеобразовательных заведениях, реализующих программы общего начального, общего среднего, профессионального базового образования, профессионального образования или среднего профессионального образования, установлены границы холода, при превышении которых учащиеся могут оставаться в дом,

Дети в возрасте до 12 лет могут не посещать учебные заведения, если температура воздуха опустилась ниже отметки -20 градусов. В свою очередь, ученики старших классов могут не идти в школу, если мороз достиг отметки -25 градусов.

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