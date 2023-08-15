Московская Патриархия: ЛПЦ нарушила устав Русской Православной Церкви

Управление Московской Патриархии по делам епархий ближнего зарубежья выступило с заявлением относительно решения Латвийской Православной Церкви (ЛПЦ) об архиерейской хиротонии архимандрита Иоанна (Липшанса) во епископа Валмиерского.

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"Мы с пониманием относимся к сложным политическим обстоятельствам, в которых сегодня находится Латвийская Православная Церковь, но это не повод для нарушения церковного единства. Архиерейский Собор Русской Православной Церкви, который состоится во благовремении, должен будет дать каноническую оценку всему, что сегодня происходит в Латвийской Православной Церкви", — говорится в официальной заявлении, размещенном на сайте Патриархии.

Также в заявлении призвали верующих усилить молитвы, а также "неукоснительно хранить единство Святого Православия и под омофором нашего Первосвятителя — Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла продолжать свой жизненный путь, не поддаваясь давлению и соблазнам внешних деструктивных сил".

Напомним, 13 августа 2023 года в Латвии появился новый епископ. Архимандрит Иоанн (Липшанс) был рукоположен во епископа Валмиерского. Это первый православный епископ в Латвии, назначенный без согласования с Московским патриархом, и первый в новейшей истории епископ-латыш.