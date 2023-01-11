Москва возмущена заявлением Ринкевича о том, что в интересах Латвии — поражение России в войне против Украины

Российские должностные лица возмущены выводом, который содержится в ежегодном внешнеполитическом докладе министра иностранных дел Латвии Эдгара Ринкевича ("Новое Единство") о том, что в интересах Латвии — добиться поражения России в войне против Украины, пишет портал lsm.lv.

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Ежегодный доклад Ринкевич представил во вторник, 10 января, на заседании правительства. Планируется, что Сейму доклад будет представлен 26 января, тогда же состоятся и внешнеполитические парламентские дебаты.

"В стратегических интересах Латвии добиться поражения России в войне против Украины и восстановления территориальной целостности Украины в международно признанных границах. Поражение России должно восстановить функционирующий мировой порядок, основанный на правилах и доверии к многостороннему подходу международных отношений, а также предотвратить повторение подобных преступлений агрессии в будущем. Противодействие войне России в Украине и поддержка Украины выдвинуты в качестве главной задачи внешней политики Латвии, и максимальное ограничение угроз, вызванных действиями России, будет главным приоритетом ближайших лет", — говорится в докладе. Подробно с тем, что заявил МИД — можно ознакомиться здесь.

Фрагменты доклада активно используют российские пропагандистские СМИ, утверждающие, что Латвия провозгласила поражение России одним из приоритетов своей внешней политики.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова утверждает, что действия Латвии демонстрируют "больную, нечеловеческую глупость" и неспособность просчитать на пару шагов вперед, пишет lsm.lv

Захарова считает, что страны Балтии, с одной стороны, хотят добиться распада России, а с другой стороны, не хотят принимать новый поток беженцев.

Латвию также раскритиковал депутат Госдумы Дмитрий Беликс, избранный в российский парламент от оккупированного крымского города Севастополя.

"Латвия, не имеющая возможности проводить адекватную внешнюю политику, сделала ненависть к нашей стране своим приоритетом. Чем абсурднее и громче заявления ее политиков, тем более важными пешками они себя чувствуют на геополитическом масштабе", — заявил Белик заявил в интервью российскому пропагандистскому масс-медиа RT.