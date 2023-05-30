Может быть создано спецучреждение для перевоспитания агрессивных подростков

В Латвии необходимо создать специальное учреждение для агрессивной молодежи, заявил сегодня на заседании Комиссии Сейма по правам человека и общественным делам основатель Латвийской ассоциации ментального здоровья подростков (LPMA) Нилс Сакс Константинов.

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Он определил это как особый вклад, который сделали многие страны Европы, в том числе Эстонии.

Есть подростки, которым уже не помогают осуществляемые до сих пор меры помощи и профилактики. Поэтому необходимо вкладывать большие средства в уход за некоторыми подростками.

Это могли бы быть учреждения, которые ориентированы на 6-12 подростков и требуют больших финансовых ресурсов, мощностей и возможностей, подобных институциям, которые заботятся о сотне человек.

Таких подростков, у которых есть возможность совершить тяжкие преступления, очень мало. Однако они собирают вокруг себя других подростков, отметил Сакс Константинов.

По его словам, такой вклад необходим, потому что он окупится в долгосрочной перспективе. Таким образом, уличные банды лишатся своих лидеров.

Сегодня на заседании Комиссии по правам человека и общественным делам обсуждалась работа с проблематичными детьми и подростками.

Глава комиссии Иева Бранте сообщила, что этот вопрос также будет рассматриваться на следующем заседании, и будет рассматриваться до тех пор, пока не поступят предложения о том, как решить огромные проблемы с насилием среди молодежи.