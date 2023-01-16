Может ли семейный врач отказаться от домашнего визита к пациенту?

В то время, пока свирепствуют вирусы и началась эпидемия гриппа, нередко сообщается, что семейные врачи не приходят с домашними визитами и лечат «только по телефону», а пациентам нужно самим идти в практику или вести туда больного ребенка, со ссылкой на программу 4.Studija Латвийского телевидения сообщает rus.lsm.lv.

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В Национальной службе здравоохранения пояснили — в правилах не говорится, в каких случаях доктор обязан приходить на дом к пациенту. Есть определенные группы пациентов, которым домашний визит оплачивает государство.

"Это дети, люди старше 80 лет, инвалиды первой группы. Это лица, получающие паллиативный уход или находящиеся в центрах социального ухода, которые не могут самостоятельно прийти к семейному. Также в случаях, когда человеку было очень плохо, к нему приезжала Служба неотложной медицинской помощи, тогда на следующий день семейный врач или его помощник должен связаться с пациентом, чтобы узнать о его состоянии здоровья. И в таких случаях человек может получить оплаченный государством домашний визит", — пояснила замруководителя отдела общественных отношений Национальной службы здравоохранения Синтия Гулбе.

Во время эпидемии гриппа заболевшим пациентам нужно доплачивать за визит врача 2,85 евро. При этом ценник у каждого семейного врача может различаться. Запросить домашний визит можно не позже трех часов дня — в интернете или по телефону.

Оба семейный врача, с которыми пообщалась 4.studija, говорят: не нужно относиться со скепсисом к консультациям в удаленном режиме. "У меня большая практика, и я знаю своих пациентов. Я могу оценить удаленно, действительно ли пациенту нужен этот домашний визит", — говорит глава Латвийской ассоциации сельских семейных врачей Лига Козловска.

Высокая температура, держащаяся несколько дней, характерна и для Covid-19, и для гриппа. И чаще всего она не является причиной, чтобы навещать пациента дома.

Семейный врач Илья Менисс считает, что 90% вызовов на дом не обоснованы, поскольку на месте — в практике — он может помогать пациентам намного лучше.

Медик настаивает, что чаще всего неадекватно действуют родители, которые считают, что без присутствия врача, только удаленно, ничего сделать нельзя. "Нигде в Европе не принято, что врач идет к ребенку, если у того повышена температура. Скорее всего, приду, обнаружу 37,0, потому что уже дали жаропонижающее, и тогда смысла меня звать никакого не было. Конечно, ребенку может быть тяжело, родителям может быть плохо, но я не должен идти с визитом только потому, что тяжело", — говорит он.

""Ковид" нас многому научил. Научил именно общаться с пациентами по телефону. В других странах это давно делают. Наши молодые врачи недавно были по обмену в Великобритании, там половина приемов — в режиме удаленной консультации. Это означает, что из четырех часов два часа ведется очный прием, и два или три часа — в удаленном режиме", — признала Козловска.