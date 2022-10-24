Можно будет подать заявку на рецепт, не приходя к врачу

Поликлиника 1 min. Klīnika вводит новую услугу — можно будет удаленно подать заявку на электронный рецепт, заполнив форму на сайте. Медики ее оценят и подтвердят, если увидят необходимость в таком рецепте для пациента.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Часто случается, что пациент регулярно принимает медикаменты, и когда лекарства заканчиваются, за новым рецептом приходится идти к врачу. Кроме того, бывают ситуации, когда необходимость в рецептурном препарате возникла в выходной день или поздно вечером, когда семейный врач недоступен. В этих случаях можно будет заполнить заявку на сайте поликлиники.

Услуга будет доступна круглосуточно, но с 8:00 до 22:00 в рабочие дни заявки будут рассматриваться быстрее, в течение часа. В некоторых случаях пациентам может быть назначена дополнительная консультация.