Муйжниеце: массовые освобождения от экзаменов – тревожный звонок, будут проверки
Foto: DELFI

Массовые освобождения от сдачи экзаменов – это тревожный звонок, заявила в передаче на TV3 министр образования и науки Анита Муйжниеце. Службе контроля качества образования поручено провести проверки.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

В этом году от сдачи экзаменов освобожден почти каждый десятый выпускник. В одном из учебных заведений Даугавпилса освобождены 90% школьников. "У меня возникает очень много вопросов к тому, как так вышло. Будем оценивать случаи, где особенно много освобожденных школьников", — заявила министр, добавив, что не готова спекулировать о причинах.

Муйжниеце попросила Государственную службу контроля качества образования (IKVD) связаться с инспекцией здоровья и выяснить, был ли это один конкретный врач, выдавший школьникам освобождения от централизованных экзаменов, или были другие условия для массовых освобождений.

В целом Муйжниеце оценивает прошедший учебный год на "семерку". По мнению министра, были как сложности, так и достижения. В целом большая радость, что школам удалось удержаться на плаву во время пандемии, говорит Муйжниеце.

По данным IKVD, в этом году учебная программа не осилена примерно на 10% — годом ранее это были 30-50%, признала политик. По ее словам, пандемия определенно оставила за собой последствия, поэтому сейчас каждое мгновение нужно использовать именно для учебы.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Delfi временно отключил комментарии для того, чтобы ограничить кампанию по дезинформации.
Статьи по теме:
 
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Читайте также
Благоприятная рабочая среда: советы по улучшению психологического климата
Обзор самых сладких мест Лиепаи
Производство сельхозпродукции – меньше химии и более умное управление
Продуктивный рабочий день: что крадет ваше время и энергию?
Рынок электромобилей в Латвии буксует из-за отсутствия государственной поддержки
Латвия может стать цифровой суперсилой. Разговор со шведским футурологом Бардом
Опыт и советы: как уменьшить счета за офис?
Идеи для идеального лета: что посмотреть и почувствовать в Вентспилсе