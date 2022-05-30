Муйжниеце: массовые освобождения от экзаменов – тревожный звонок, будут проверки

Массовые освобождения от сдачи экзаменов – это тревожный звонок, заявила в передаче на TV3 министр образования и науки Анита Муйжниеце. Службе контроля качества образования поручено провести проверки.

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В этом году от сдачи экзаменов освобожден почти каждый десятый выпускник. В одном из учебных заведений Даугавпилса освобождены 90% школьников. "У меня возникает очень много вопросов к тому, как так вышло. Будем оценивать случаи, где особенно много освобожденных школьников", — заявила министр, добавив, что не готова спекулировать о причинах.

Муйжниеце попросила Государственную службу контроля качества образования (IKVD) связаться с инспекцией здоровья и выяснить, был ли это один конкретный врач, выдавший школьникам освобождения от централизованных экзаменов, или были другие условия для массовых освобождений.

В целом Муйжниеце оценивает прошедший учебный год на "семерку". По мнению министра, были как сложности, так и достижения. В целом большая радость, что школам удалось удержаться на плаву во время пандемии, говорит Муйжниеце.

По данным IKVD, в этом году учебная программа не осилена примерно на 10% — годом ранее это были 30-50%, признала политик. По ее словам, пандемия определенно оставила за собой последствия, поэтому сейчас каждое мгновение нужно использовать именно для учебы.