Муйжниеце: пока не идет речи о прекращении очной учебы после осенних каникул

Переговоров о закрытии учебных заведений и прекращении очного обучения после осенних каникул не ведется, хотя рассматривается несколько решений, позволяющих оставить школы открытыми при такой высокой заболеваемости Covid-19, заявила министр образования Анита Муйжниеце в передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении (ЛТВ).

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По словам министра, прилагаются все усилия для того, чтобы очное обучение длилось как можно дольше, и о закрытии школ после осенних каникул речи не идет. "Конечно, рассматриваются разные сценарии, но, если мы хотим продлить предстоящие школьные каникулы, то на этот вопрос следует смотреть комплексно — все должны работать из дома и не ходить на мероприятия, иначе такой инструмент для ограничения заболеваемости не сработает", — сказала Муйжниеце.

Она напомнила, что у Министерства образования и науки всегда была установка, что школы закрываются последними и открываются первыми. Однако министр понимает, что при стремительном росте заболеваемости, возможно, придется предпринимать и решительные шаги, понимая, что система здравоохранения в Латвии стоит на пороге катастрофы.

При этом охват вакцинацией среди подростков сравнительно высокий, а количество случаев, когда классы переходят на удаленное обучение, не настолько велико, чтобы можно было утверждать, что школы являются значительным очагом инфекции.

"В настоящее время такого подтверждения нет, поэтому мы продолжим настаивать на очном обучении", — подчеркнула министр.