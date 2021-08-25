Муйжниеце: при высоких показателях заболеваемости Covid-19 школы закроются последними
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Если заболеваемость Covid-19 существенно вырастет, школы будут последними, кто закроется, и первыми, кто затем откроется, подчеркнула в передаче "1:1" на Латвийском телевидении (ЛТВ) министр образования и науки Анита Муйжниеце.

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Министр признала, что в настоящее время нет конкретных показателей заболеваемости Covid-19, при которых школы могут быть закрыты. Однако ее позиция и позиция правительства заключается в том, что лишь в случае введения более строгих ограничений по всей стране можно говорить о закрытии школ, но и то только на короткое время.

"Школа является последним учреждением, которое при высоких показателях заболеваемости будет закрыто, и первым, которое затем откроется", — сказала Муйжниеце.

Как сообщалось, в новом 2021/2022 учебном году с 1 сентября в очном учебном процессе смогут участвовать только те школьники и работники образования, у которых имеется сертификат о вакцинации, перенесенном заболевании Covid-19 или отрицательный результат теста на Covid-19.

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