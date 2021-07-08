Муйжниеце уверена, что педагоги осознают необходимость успеть привиться от Covid-19 до осени

Педагоги понимают всю важность вакцинации, чтобы к осени достичь необходимого коллективного иммунитета от Covid-19, который охватывает 80% работников системы образования, и возобновить очное обучение детей и молодежи, уверена министр образования и науки Анита Муйжниеце.

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Советник министра Илзе Крукле сообщила агентству LЕТА, что, как указала Муйжниеце, несмотря на ажиотаж в СМИ, решение об обязательной вакцинации для определенных профессий, включая педагогов, еще не принято, и во вторник правительство поручило Министерству юстиции совместно с Минздравом, Министерством благосостояния и Минфином рассмотреть возможности принятия такого решения и его возможное соответствие закону о труде и Конституции.

"В тот момент, когда мы дойдем до принятия решения об обязательной вакцинации для определенных профессий, включая педагогов, я проинформирую правительство о текущей ситуации с вакцинацией учителей и об улучшениях, которые достигнуты", — подчеркнула Муйжниеце.

Министр по-прежнему считает, что педагоги — одна из самых сознательных групп общества, и большинство из них, даже без введения обязательной вакцинации, будут привиты к сентябрю.

Муйжниеце отметила, что еще не видела предложений по нормам, которые будут регулировать обязательную вакцинацию, но, если правительство решит ее ввести для определенных профессий, важно, чтобы на начальном этапе возможность работать была и у привитых, и у людей с негативными тестами на Covid-19, даже если эти тесты придется делать ежедневно.

Чтобы ускорить и облегчить процесс вакцинации учителей, Муйжниеце начала переговоры с Министерством здравоохранения о том, что для педагогов будет зарезервирована вакцина Johnson&Johnson, которая вводится только один раз.

Как сообщалось ранее, во вторник Кабинет министров договорился о том, что работодатель будет иметь право уволить сотрудника, не получившего до 15 сентября сертификат Covid-19. Министры также решили, что вакцинация будет обязательной в медицинских, социальных, образовательных и других учреждениях.

Соответствующие поправки к закону о борьбе с инфекцией Covid-19 должны быть разработаны до 14 июля. Министерствам, участвующим в разработке законопроекта, поручено оценить соответствие вышеуказанных требований Конституции.