Муйжниеце: в 2025/2026 году все дети Латвии будут учиться только на латышском языке

Начиная с 2025/2026 учебного года, все дети в Латвии будут учиться только на латышском языке, заявила на канале TV24 министр образования и науки Анита Муйжниеце.

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Если планировать переход уже со следующего учебного года, появиться риск возбуждения дела в Конституционном суде, а это в любом случае затянет процесс, считает министр.

Переходный период необходим, чтобы говорить не только со школами, но и с посольствами, так как есть несколько стран, у которых с Латвией есть межправительственные договоры. Также переходный период нужен для того, чтобы подготовить родителей детей из школ нацменьшинств.

Министр рассказала, что для того, чтобы переход на латышский язык прошел успешно, нужно разговаривать и объяснять, организовать дополнительные курсы для педагогов и приобрести учебные средства для школ, которые работают по программам для нацменьшинств.

Перейти на учебу полностью на латышском уже через три года — своевременное решение, считает Муйжниеце. "Я бы хотела перевернуть чистую страницу уже завтра, но мне, как министру, важно, чтобы решения, которые мы принимаем, были актуальны в течение длительного времени", — заявила она.

До 24 мая министерства должны утвердить поправки в нормативные акты, чтобы осуществить переход на обучение только на государственном языке. Предложение Министерства образования и науки предусматривает, что сначала на программу обучения на государственном языке перейдут ученики 1-го, 4-го и 7-х классов, затем ученики 2-х, 5-х и 8-х классов, а в 2025/2026 учебном году на государственном языке будут учиться все дети по всей стране.