Муйжниеце: все дети в Латвии должны получать образование на госязыке
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Это момент, когда базовую ценность Латвии — государственный язык — необходимо укреплять больше, чем когда-либо, обеспечивая право на одинаково качественное образование для живущих в Латвии детей на одном единственном госязыке. Такое мнение в своем видео-призыве, опубликованном в Facebook, выразила министр образования и науки Анита Муйжниеце.

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Заявления должностных лиц РФ о том, что Украина никогда не существовала как государство, и другие высказывания только подтвердили то, насколько важно укреплять основные ценности страны, в том числе госязык, пояснила министр.

В целях укрепления государственного языка всем детям, независимо от того, на каком языке они говорят в семье, должна быть предоставлена возможность учиться и получать образование на латышском языке, при необходимости оказывая дополнительную поддержку в изучении латышского языка в первые годы обучения в школе, сказала Муйжниеце.

Министр считает, что именно в этой ситуации необходимо ясно сказать, что не нужно больше делить школы по языковому принципу. По ее словам, все дети, живущие в Латвии, должны иметь одинаковое право на одинаково качественное образование и на единственном государственном языке.

Кроме того, по мнению министра, латвийские спортсмены, артисты и широкая общественность должны проявить солидарность и показать свое отношение к действиям президента России Владимира Путина. Недопустимо, чтобы в то время, когда люди гибнут от российской агрессии, латвийские спортсмены или артисты участвовали в мероприятиях, организованных или спонсируемых Россией. Это позиция, которую должны занять все страны ЕС.

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