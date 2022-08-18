Муйжниеце: запланированная забастовка только возложит дополнительную нагрузку на работающих учителей

Запланированная забастовка педагогов только возложит дополнительную нагрузку на учителей, которые пожелают продолжать выполнять свои трудовые обязанности, заявила на пресс-конференции, посвященной актуальным вопросам образования в 2022/2023 учебном году, министр образования и науки Анита Муйжниеце ("Консервативные").

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Она отметила, что правительство последовательно выполняет свои обещания по обеспечению зарплат и улучшению условий труда для педагогов.

Кроме того, принимая во внимание текущие геополитические события и влияние пандемии Covid-19 на сферу образования, Муйжниеце считает, что запланированная Латвийским профсоюзом работников образования и науки забастовка не является ответственным действием по отношению к государству.

Однако министр отметила, что понимает цели профсоюза в борьбе за улучшение условий труда.

Министр напомнила о новой модели оплаты труда педагогов "Школьник в самоуправлении", при которой учителя будут получать равное вознаграждение за труд в равных условиях.

Муйжниеце также напомнила, что с учетом мнений всех сторон в настоящее время предлагается постепенно перейти на сбалансированную нагрузку педагогов 60:40. Перераспределение рабочей нагрузки постепенно произойдет к 2027/2028 учебному году за счет ежегодного сокращения количества контактных часов учителей на два процентных пункта.

Кроме того, Государственный центр содержания образования обобщил учебные ресурсы, которые педагоги могут использовать в обучении школьников. В качестве основных руководитель ГЦСО Лиене Вороненко упомянула три платформы — "mape.skola2030.lv", "skolo.lv" и "tavaklase.lv", которые помогут учителям более успешно организовывать и планировать уроки и содержание учебных материалов.

Как сообщалось, Латвийский профсоюз работников образования и науки планирует начать забастовку педагогов 19 сентября.