Муниципальная полиция Риги ищет 150 новых сотрудников: обнародованы требования и размеры зарплат

В настоящее время в Муниципальной полиции Риги 986 штатных мест, из которых 150 вакантны. Ведомство объявило о наборе новых сотрудников, пишет портал столичного самоуправления Riga.lv.

После двух месяцев обучения брутто-зарплата стража порядка составляет от 700 до 850 евро. Кроме того, начав работу, работник полиции каждый месяц получает компенсацию на содержание в размере 170 евро. Во время учебы зарплата составляет 635 евро до уплаты налогов. С продвижением по карьерной лестнице растет и зарплата.

Помимо этого, каждый работник Полиции Рижского самоуправления получает доплату за ночную работу в 50-процентном объеме от установленной почасовой ставки и доплату за сверхурочные или за работу в праздничные дни — в 100-процентном объеме от установленной почасовой ставки. Сверхурочная работа также компенсируется выделением выходных в другие дни недели. Раз в год работнику положен отпуск, дополнительно к отпуску прибавляются дни за трудовой стаж, за работу в особых условиях и условиях повышенной интенсивности, также раз в год выделяется пособие на отпуск. За отличную работу и значительные достижения, за мужественные и самоотверженные действия работники Полиции Рижского самоуправления могут получать награды Полиции Рижского самоуправления, денежные награды или премии.

Работники Полиции Рижского самоуправления обеспечиваются полисами страхования здоровья/от несчастного случая, они проходят обязательную проверку здоровья. Работники могут посещать тренажерные залы и бассейн, тренировки по рукопашному бою и самообороне, дзюдо и джиу-джитсу, освоить и улучшить навыки стрельбы, а также заниматься баскетболом, волейболом, футболом, флорболом, хоккеем и даже бейсболом или перетягиванием каната.

Бонус для студентов



Студентам, которые учатся в вузах, получая необходимое для занимаемой должности профессиональное образование, во время сессий и госэкзаменов предоставляется учебный отпуск — до 20 дней в году, при сохранении месячной зарплаты и компенсации на содержание. С началом работы в Полиции Рижского самоуправления в рамках возможностей предлагается проживание в служебной гостинице.



Как подать заявку и каковы требования



После того, как потенциальный полицейский заполнил анкету (которую можно распечатать на домашней странице Полиции Рижского самоуправления), надо лично прийти в отдел персонала Полиции Рижского самоуправления (Рига, ул. Ломоносова 12а) в рабочий день с 8.30 до 16.00. После того, как документы будут приняты, можно будет договориться о дате проверки общих нормативов физической подготовки.

Претендент в стражи порядка должен показать определенные показатели в кроссе, отжимании, подтягивании, прыжкам в длину. В свою очередь спасатели должны сдать норматив по плаванию — проплыть 100-метровую дистанцию двумя видами плавания — кролем и брассом. Дистанцию надо проплыть не дольше, чем за две минуты, а также проплыть 25 метров, нырнув под воду.