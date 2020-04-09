Муниципальная полиция Риги просит почти 20 000 евро на алюминиевую лодку и квадроцикл, чтобы ловить рыбаков
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В четверг, 9 апреля, временная администрация Рижской думы согласилась выделить деньиг на реализацию подготовленного Полицией Рижского самоуправления проекта "Приобретение алюминиевой лодки и квадрацикла для охраны рыбных ресурсов".

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Если Рыбный фонд Министерства земледелия утвердит проект, поданный муниципальной полицией, планируется купить алюминиевую лодку, оборудованную крышей, автономным отоплением, сигнальными огнями и сиреной. Также планируется приобрести квадрацикл с усиленной проходимостью, специально предусмотренный для контроля за соблюдением правил рыбной ловли.

Общий размер финансирования, запрашиваемого у Рыбного фонда, составляет 19998 евро. Временная администрация Рижской думы на сегодняшнем заседании одобрила предоставление 4299 евро со стороны самоуправления.

При помощи лодки и квадрацикла будет осуществляться мониторинг акватории, проводиться рейды и изъятие незаконных приспособлений для рыбалки и рыбной ловли, задерживаться и наказываться браконьеры.

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