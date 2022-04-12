Муниципальной полиции доплатили за работу во время пандемии: кто и сколько получил

Кабинет министров решил выделить МВД 314 247 евро на покрытие расходов за надбавки муниципальным полицейским за работу в условиях повышенной опасности и связанных с работой условиях, связанных со вспышкой Covid-19 и ее последствиями.

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В Кабинете министров пояснили, что сотрудники муниципальной полиции проверяли во время пандемии места торговли и общепита, а также другие общественные места, обеспечивали порядок, проверяли наличие масок, сертификатов Covid-19 и документов, удостоверяющих личность, контролировали ограничения собраний, участвовали в проверках торговых точек и общественного транспорта.

Сотрудникам муниципальной полиции будут выплачиваться надбавки за работу в периоды с 1 по 28 февраля 2022 года. С 11 октября 2021 года по 28 февраля 2022 года в Латвии действовал режим чрезвычайной ситуации.

Адажской краевой думе выделено 5 610, 81 евро, Балвской муниципальной полиции — 529,39 евро, Бауской полиции самоуправления — 1 806,69 eвро, Даугавпилсской муниципальной полиции- 3 070,90 евро, Муниципальной полиции Добеле — 704,90 евро, муниципальной полиции Гулбенского края — 475,26 евро, Елгавской муниципальной полиции — 4 653,37 евро, Екабпилсской муниципальной полиции — 1 777,29 евро, Региональной полиции самоуправления (Кекавское, Балдонское и Иецавское отделения) — 409,80 евро, муниципальной полиции Огрского края — 10, 398, 31 евро, Лиепайской муниципальной полиции — 6 712,14 евро, Олайнской муниципальной полиции — 542,38 евро, Рижской муниципальной полиции — 233 291,36 евро, Ропажской муниципальной полиции — 2 995,34 евро, муниципальной полиции Саласпилсского края — 1 522,43 евро, самоуправлению Салдусского края — 6 387,90 евро, полиции самоуправления Саулкрастского края — 671,78 евро, муниципальной полиции Сигулдского края — 13 531,73 евро, полиции самоуправления Смилтене — 418,76 евро, Талсинскому краевому самоуправлению — 935,77 евро, Валккомому краевому самоуправлению — 169,80 евро, Валмиерской муниципальной полиции — 7 466,40 евро, муниципальной полиции Вентспилса — 10 163,85 евро.