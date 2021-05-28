Муниципальные выборы в Мадонском и Резекненском краях предложат перенести на 11 сентября

Министерство охраны окружающей среды и регионального развития (МОСРР) предложит перенести муниципальные выборы в Мадонском и Резекненском краях на 11 сентября, сообщили агентству ЛЕТА в министерстве.

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Министерство подготовило поправки к закону об административных территориях и населенных пунктах, чтобы обеспечить его соответствие Конституции, включив Мурмастиенскую и Вараклянскую волости и город Варакляны в Мадонский, а не в Резекненский край.

Министерство также готовит законопроект о выборах в думы Мадонского и Резекненского краев, так как необходимо определить порядок объявления и организации выборов.

В законопроектах, разработанных министерством, предусмотрено, что действующие думы местных самоуправлений будут продолжать работу до 1 июля, а с 1 июля по 1 октября временная администрация в составе трех человек в каждом самоуправлении будет назначена Сеймом.

Как сообщалось ранее, сегодня Конституционный суд (КС) в одном из дел по закону об административных территориях и населенных пунктах признал присоединение Вараклянского края к Резекненскому краю не соответствующим Конституции.

В свою очередь, включение Инчукалнского края в Сигулдский край, включение Гаркалнского края и города Вангажи в Ропажский край было признано соответствующим Конституции.

28 апреля Конституционный суд в письменном порядке рассмотрел дело о соответствии некоторых подпунктов приложения к закону об административных территориях и поселениях "Административные территории, их административные центры и территориальные единицы" Конституции и Европейской хартии местных самоуправлений.

В деле были объединены заявления от Инчукалнской, Вараклянской и Гаркалнской краевых дум.

Как сообщалось ранее, в другом деле 12 марта Конституционный суд признал, что включение Скултского края в состав Саулкрастского самоуправления в порядке, установленном законом об административных территориях и населении, не соответствует Конституции.