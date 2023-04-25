Мурниеце: этим летом в Латвии могут быть размещены командные элементы новой бригады НАТО

До запланированного на начало июля саммита НАТО в Вильнюсе в Латвии могут быть размещены командные элементы новой бригады НАТО, заявила в интервью Латвийскому телевидению министр обороны Инара Мурниеце.

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Она подчеркнула, что новая концепция обороны НАТО по защите территории альянса “с первой минуты и первого сантиметра вторжения” находится “на столе” у лиц, принимающих решения, и разрабатываются планы по ее реализации. Это указывает на существенный поворотный момент в мышлении НАТО, отметил министр.

Политик, однако, не назвала конкретных сроков, когда и как будет реализовано введение новой концепции. Она заявила, что на данный момент создаются возможности для реализации этой концепции обороны.

Мурниеце отметила, что в Латвии есть планы по созданию боеспособной бригады под руководством Канады, и для реализации этой цели ведется интенсивное сотрудничество с канадцами. В ближайшее время Мурниеце планирует отправиться в Канаду, чтобы подробно обсудить с должностными лицами этой страны, как и в какие сроки можно достичь этой цели.

Она выразила надежду, что к саммиту НАТО в Вильнюсе командные элементы этой бригады могут быть развернуты в Латвии и появится ясность в отношении продвижения к этой цели. Мурниеце не назвала конкретных сроков, когда эти цели могут быть реализованы.

Министр также подчеркнула, что нам самим предстоит сделать многое для достижения целей новой концепции обороны НАТО, указав на создание службы государственной обороны, внедрение системы береговой обороны и создание полигона в Селии.

По словам Мурниеце, возрос интерес молодежи к поступлению на службу гособороны. В настоящее время получено около 200 заявлений о первом призыве, который будет добровольным и пройдет этим летом. Она указала, что если подадут заявки более 300 молодых людей, то будут изыскиваться возможности для приема большего числа призывников. В целом, по словам министра, может быть найдена возможность принять на службу до 400 молодых людей.