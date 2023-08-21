Мурниеце: Минобороны предложит свое видение организации восточной границы

Министерство обороны предложит свое видение организации восточной границы, заявила в интервью передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении министр обороны Инара Мурниеце.

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Она подчеркнула, что гибридная угроза на границе Латвии возрастает, данные об этом очень серьезные. По мнению Мурниеце, реакция латвийских учреждений на нее была очень быстрой — утроена поддержка пограничников со стороны вооруженных сил, была создана новая, эластичная система, позволяющая реагировать быстро. Мурниеце пообещала, что в случае необходимости поддержка пограничников будет усилена.

Видя, что происходит на востоке Латвии (как в Беларуси, так и отвечая на гибридную угрозу), увеличено присутствие вооруженных сил, солдат и земессаргов в приграничной зоне. Также в начале сентября на всей территории Латвии запланированы очень крупные военные учения Namejs, с разыгрыванием особых сценариев на востоке страны.

"Нашим жителям важно видеть присутствие армии", — заявила Мурниеце, комментируя военные учения.

Между тем, если было бы принято решение о закрытии границы с Беларусью, его должны были бы выполнить все страны Балтии вместе, согласованно, поскольку иначе можно обойти ограничение. Также нужно понимать, какими могут быть последствия такого действия. Эти вопросы, как напомнила Мурниеце, планируется обсудить 28 августа на собрании министров внутренних дел.

"Какие бы решения не принимались, нам нужно быстро и немедленно привести в порядок восточную границу. К сожалению, правительства это затягивали, мусолили, не решали, это слишком бюрократизированный процесс, и нам нужно найти новые способы организации границы", — заявила политик, сообщив, что Минобороны также предложит дополнительные решения. Мурниеце надеется, что участие Минобороны ускорит темп процесса, создаст тягу там, где это необходимо.

Мурниеце подчеркнула, что речь идет не только об охране границ, но и о серьезной дальнейшей работе — военных антимобильных мероприятиях. Планы Латвии по обороне и новая концепция предусматривают защиту территории Латвии с первого сантиметра, что воспринимается чрезвычайно серьезно.