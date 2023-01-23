Мурниеце: пока угрозы для Латвии нет, но в ближайшие пять лет Россия может нарастить военный потенциал

Прямой военной угрозы у границ Латвии нет, но в ближайшие пять лет Россия может в очередной раз нарастить военный потенциал и сконцентрировать свои вооруженные силы, заявила в понедельник журналистам министр обороны Инара Мурниеце.

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Мир хрупок, ситуация может измениться, и ближайшие пять лет — это время, по мнению военных, за которое Россия могла бы снова нарастить свой военный потенциал.

Следовательно, Латвия должна делать все возможное для укрепления своей обороноспособности, "чтобы в критический момент, если такой наступит, Латвия была полностью готова к возможной военной агрессии", сказала Мурниеце.

В заявлении правительства и в информационном отчете, утвержденном правительством, отмечается, что внутренняя и внешняя безопасность является приоритетом государства. Министр выразила удовлетворение тем, что это не только декларативно, но и выделено финансирование на укрепление обороноспособности.

Это означает, что все начатые проекты должны быть завершены без промедления, и это должно быть сделано быстрее, чем это делалось до сих пор, считает Мурниеце.

Мурниеце напомнила, что у Минобороны Латвии есть три приоритета в отношении ракетных систем — береговая охрана, системы ПВО средней дальности и ракетная артиллерия.

Мурниеце также сообщила, что согласно планам, бюджет оборонной промышленности в этом году составит 2,25% от валового внутреннего продукта (ВВП), или 986,83 млн евро. В 2024 году это уже будут 2,4% от ВВП, или 1,1 млрд евро, а в 2025 году — 2,5% от ВВП, или 1,2 млрд евро.

Один из украинских уроков — безопасность поставок. Это означает, что цепочки поставок не должны нарушаться, а боеприпасы и другое вооружение необходимо производить на месте в Латвии с привлечением местной промышленности.

Мурниеце также сообщила, что завершился второй этап реформы обеспечения вооруженных сил, в результате которого Государственный центр оборонной логистики и закупок (ГЦОЛЗ) взял на себя обеспечение индивидуальной экипировкой регионального армейского склада и Яунсардзе. В настоящее время готовится третий этап реформы, который предусматривает, что ГЦОЛЗ возьмет на себя организацию снабжения вооруженных сил и функций транзитных складов.

Кроме того, продолжается работа по внедрению комплексной системы государственной обороны и службы государственной обороны.

На прошлой неделе Мурниеце посетила с рабочим визитом Украину, где встретилась с министром обороны Алексеем Резниковым. Также она участвовала в заседании контактной группы по обороне Украины в Рамштайне, где было принято решение о военной помощи западных стран Украине.

"И в разговоре с министром Резниковым, и в Рамштайне общая оценка ситуации была такова, что два месяца — критическое время, когда украинцы должны продвинуться вперед, поэтому военные поставки украинским вооруженным силам критически важны", — сказала министр.

Россия вновь концентрирует большое количество солдат и техники у границ Украины и на оккупированных территориях. Об этом говорилось как во время встречи с представителями украинских вооруженных сил, так и на совещании в Рамштайне. С учетом этого Запад должен оказать всю возможную помощь, чтобы Украина добилась успехов в своей оборонительной войне, заявила Мурниеце.

На встрече в Рамштайне большинство министров заявили, что каждый день имеет решающее значение и нельзя откладывать поставки вооружения. "Надеюсь, что будет соответствующая реакция, и в целом на встрече была атмосфера взаимопонимания", — сказала министр.

Комментируя тот факт, что в Рамштайне не было принято решение относительно поставок на Украину танков немецкого производства "Leopard", министр отметила, что у Германии новый министр обороны и она надеется, что "это возможность определить для Германии более конкретную позицию".

В Рамштайне прозвучала информация, что, возможно, вдалеке уже слышен "рык леопардов", но при этом министр напомнила, что в распоряжении западных стран имеются не только танки "Leopard", но и тяжелая техника другого класса.

Для Латвии также важен опыт украинцев, и Латвия продолжает оказывать Украине необходимую военную помощь. На данный момент оказана помощь в размере около 370 млн евро.