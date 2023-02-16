Мурниеце поручила проверить закупку продуктов питания для армии на 220 миллионов евро

В ответ на опубликованную в СМИ информацию министр обороны Инара Мурниеце поручила провести проверку закупки продуктов питания для армии на сумму 220 миллионов евро. Кроме того, Министерство обороны уже направило документы, связанные с процессом закупки, в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB).

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Мурниеце поручила провести проверку требований квалификации на соответствие цели заключенного договора, сообщили в министерстве.

При этом в министерстве добавили, что закупка была начата еще при предыдущем министре обороны Артисе Пабриксе 18 октября 2021 года и завершена в прошлом году 22 декабря.

Целью закупки является администрирование электронной площадки для поставок и заказов, привлечение необходимых ресурсов для исполнения. Технической спецификацией закупки предусмотрено, что коммерсант, выигравший данную закупку, не обязан в полном объеме предоставлять необходимые складские помещения для хранения продуктов питания и иных ресурсов, а также транспорт и иные материально-технические средства.

Согласно заданию заказчика, коммерсант обязан предоставить поставщиков и производителей продуктов питания, которые участвуют в созданной коммерсантом платформе, по аналогии с существующим электронным каталогом Электронной системы закупок (EIS).

Такое решение было выбрано для того, чтобы облегчить и заменить существовавшую до сих пор процедуру, когда каждое подразделение Национальных вооруженных сил заключало генеральное соглашение с избранными коммерсантами и само администрировало заказы. Результатом является более удобный и централизованный механизм пересмотра цен, адаптированный к рыночным условиям.

В свою очередь, задача поставщика услуг заключается в обеспечении максимальной конкуренции в каждой указанной позиции, что соответственно предотвратит чрезмерное или даже искусственное удорожание продуктов или услуг.

Эти требования были включены в техническую спецификацию закупки для производителей продуктов питания, устанавливая количество поставщиков в основных категориях продуктов питания, например, таких как мясные продукты и хлебобулочные изделия. Поставщиков должно быть не менее трех или четырех.

Согласно установленным требованиям, поставщик услуг должен хранить продукты питания на время кризиса, но не определено обязательное условие по обеспечению хранения в своих помещениях. Перечень продуктов питания был создан совместно со специалистами Национальных вооруженных сил (НВС), и, вопреки публичным заявлениям, так называемые "зеленые требования" не распространяются на продукты питания "кризисного времени".

Также в Минобороны заявили, что претенденты на закупку должны иметь на момент подачи заявки не менее трех лет опыта оказания логистических услуг по доставке продуктов питания или услуг общественного питания.

Наконец, важным требованием было подтверждение кандидатом в день подачи заявки, что при выполнении договора будет обеспечено хранение резервов продуктов питания на территории Латвии и их оборот в соответствии со сроками реализации и действия, гарантируя, что продовольственные запасы будут храниться на территории Латвии и будут доступны в случае кризиса.

Расчеты общей суммы договора, которая составляет 220 миллионов евро без налога на добавленную стоимость (PVN), были проведены специалистами НВС в период исполнения договора (60 месяцев) с учетом инфляции, планируемой Службой государственной обороны, а также планируемым объемом солдат резерва НВС и административных расходов.

Согласно этому расчету, годовая сумма контракта составит 44 миллиона евро без учета PVN. В эту сумму входит не только общее ежедневное потребление продуктов питания, которое не формирует всю упомянутую сумму договора, но и ожидаемое потребление в случае кризиса, возможного роста спроса и цен на продукты питания в условиях войны.

Закупочная комиссия выбрала конкурсный диалог как наиболее подходящий метод закупки. Учитывая, что услуга продовольственной логистики приобреталась впервые, было принято решение подготовить техническую спецификацию совместно с представителями отрасли. Перед закупкой была организована встреча с представителями Федерации продовольственных предприятий, Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов, Совета сотрудничества сельскохозяйственных организаций, Латвийской национальной ассоциации экспедиторов и логистики грузов, Латвийской ассоциации логистики и общества "Ассоциация автоперевозчиков".

В Минобороны заявили, что выбранный способ закупки — "конкурсный диалог" — не ограничивает конкуренцию, так как положение о первом этапе закупки опубликовано на сайте Бюро по надзору за закупками и принять в нем участие может любой желающий.

На первом этапе этого процесса любой заинтересованный поставщик мог свободно подать заявку, соответствующую установленным квалификационным требования. Согласно этому приглашению, на первый этап закупки подали заявки пять коммерсантов. Из них закупочная комиссия признала трех кандидатов — Sanitex, Lanekss и Zītari LZ — соответствующими установленным требованиям, и эти коммерсанты получили приглашение представить свои предложения.

Из них предложения подали два претендента — Zītari LZ и Lanekss. Поданные финансовые предложения были оценены по установленным критериям, и предложение Zītari LZ было признано наиболее экономически выгодным.

В Минобороны обратили внимание на то, что главный критерий выбора этой закупки — административные расходы — существенно различался у двоих претендентов.

Если административные расходы Zītari LZ составляли 3%, то для Lanekss они составили 48,5% от количества заказанных в соответствующем месяце продуктов питания. Как и в случае с административными расходами, тариф за объем продуктов питания на хранении, у Zītari LZ составлял 1 евро за 1000 килограммов, а у Lanekss — 42,56 евро за такой же объем.

В целом предложение Lanekss сочли несоразмерно дорогим и невыгодным для заказчика даже при условиях отсутствия конкуренции, отметили в министерстве.

В качестве другого критерия оценки экономической выгоды была определена оценка электронной платформы по простоте использования и функциональности, и предложение Zītari LZ также было признано лучшим по этому критерию.

В министерстве заявили, что в договоре предусмотрены штрафные санкции, а также предусмотрены особые меры в случаях, когда поставляются некачественные продукты питания или не выполняются другие услуги, связанные с договором.

Также Минобороны сообщило, что уже в октябре 2022 года передало все документы, связанные с процессом закупок, в KNAB.