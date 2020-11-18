Мурниеце: сегодня мы эмоционально глубже воспринимаем праздник 18 ноября
Foto: Saeimas administrācija

Отмечая государственный праздник в непривычных, обусловленных пандемией условиях, латвийцы, возможно, воспринимают его эмоционально намного глубже, сказала на торжественном заседании Сейма в честь 102-й годовщины основания государства председатель парламента Инара Мурниеце.

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Она подчеркнула, что 18 ноября 1918 года, когда была провозглашена Латвийская Республика, реализовалась высшая воля латышского народа — независимое государство, свобода, возможность беречь свою культуру и язык, быть частью западного мира. Вера в идеалы помогла латышскому народу победить в боях за независимость, а много лет позже — освободиться от советской оккупации.

Спикер отметила, что в 2020 году многие важные события в жизни государства и ее жителей проходят иначе. "Наша жизнь мирного времени частично остановилась", — сказала она.

Председатель парламента отметила, что на переднем фронте борьбы с пандемией стоят медики, и призвала поблагодарить всех медицинских работников, которые самоотверженно, рискуя своим здоровьем, лечат заболевших.

Мурниеце подчеркнула, что в Латвии очень много талантливых людей с уникальными идеями. "Мы способны прекрасно справиться с новыми задачами и придумать новые решения. Мы творческие, стремимся к совершенству, умеем меняться к лучшему", — отметила спикер Сейма, призвав всех жителей защищать, укреплять и любить свое государство.

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LETA

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LETA

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