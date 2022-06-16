Мурниеце: "сохранение лица агрессора" не принесет долговременного мира в Европу
Foto: Saeima

В войне, начатой ​​Россией против Украины, "сохранение лица" агрессора не принесет долгосрочного мира в Европе, заявила в интервью LTV Rīta panorāma спикер Сейма Инара Мурниеце.

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Она подчеркнула, что "сохранение лица" агрессора не будет реальным решением — оно может обеспечить краткосрочное решение, но Европе нужен долгосрочный мир. По ее мнению, для достижения этой долгосрочной цели необходима полная победа Украины в войне.

По словам политика, очевидно, что такие страны, как Германия, Франция и иногда Италия, имеют разные позиции по вопросу войны в Украине, поэтому парламентариям приходится работать над выяснением ситуации в Украине.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил в интервью итальянскому телеканалу Rai 1 в середине мая, что президент Франции Эммануэль Макрон предложил Украине пойти на уступки России по поводу суверенитета, чтобы помочь российскому диктатору Владимиру Путину "сохранить лицо".

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