В войне, начатой ​​Россией против Украины, "сохранение лица" агрессора не принесет долгосрочного мира в Европе, заявила в интервью LTV Rīta panorāma спикер Сейма Инара Мурниеце.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Она подчеркнула, что "сохранение лица" агрессора не будет реальным решением — оно может обеспечить краткосрочное решение, но Европе нужен долгосрочный мир. По ее мнению, для достижения этой долгосрочной цели необходима полная победа Украины в войне.

По словам политика, очевидно, что такие страны, как Германия, Франция и иногда Италия, имеют разные позиции по вопросу войны в Украине, поэтому парламентариям приходится работать над выяснением ситуации в Украине.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил в интервью итальянскому телеканалу Rai 1 в середине мая, что президент Франции Эммануэль Макрон предложил Украине пойти на уступки России по поводу суверенитета, чтобы помочь российскому диктатору Владимиру Путину "сохранить лицо".