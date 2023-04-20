Мурниеце: заявки на прохождение службы гособороны подали около 90 добровольцев

Отклик молодежи на участие в недавно созданной в Латвии службе государственной обороны очень хороший, заявила в передаче "В точке пересечения" на Латвийском радио министр обороны Инара Мурниеце, оценивая полученные заявления от молодых людей о поступлении на службу. Об этом пишет LSM.lv.

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Министр отметила, что если во вторник поступило примерно 40 заявок на добровольное участие в службе обороны, то в четверг было уже около 90 заявок, и Минобороны надеется получить еще больше.

Мурниеце напомнила, что создан сайт klustikaravirs.lv, где можно подать заявку на военную службу и получить соответствующую информацию.

Отвечая на вопрос о требованиях к внешнему виду призывников, министр заявила, что армия не откажется от правила, согласно которому волосы мужчин должны быть подстрижены и причесаны. "Существует конкретное правило и конкретные требования, которые необходимо соблюдать. Да, волосы должны быть ухожены, уложены в известную прическу. Это общепринятые вещи", — пояснила Мурниеце.

На вопрос о том, возьмут ли на службу, например, молодого человека с татуировкой на лице, министр обороны ответила, что такое возможно.

"Я думаю, что возьмут. (..) Самое главное — решимость людей защищать свою страну, патриотизм", — заявила Мурниеце.

В свою очередь, на вопрос о том, что ее больше всего беспокоит в связи со службой гособороны, Мурниеце признала, что "важная вещь — это состояние здоровья молодежи".

"Проверки здоровья должны быть достаточно серьезными. Это такая вещь, которая мне кажется очень, очень важной. Все остальное можно сделать. Можно натренироваться, можно решить проблемы с дисциплиной. Если инструкторы хорошие, они могут также мотивировать, а не только обучать профессиональным навыкам", — пояснила министр. "Veselības pārbaudēm ir jābūt pietiekami nopietnām.

Для подготовки граждан Латвии к выполнению задач государственной обороны в стране создается обязательная служба обороны. Первый призыв является добровольным — подать заявку на него могут граждане Латвии в возрасте от 18 до 27 лет до 15 мая этого года. Ожидается, что первый призыв коснется 300 молодых людей.