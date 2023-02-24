Мурниеце: Зеленский показал, что в современном мире есть место мужеству

Президент Украины Владимир Зеленский показал, что в сегодняшнем мире есть место мужеству, человечности, и победа будет, заявила министр обороны Инара Мурниеце в программе "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении (ЛТВ).

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Мурниеце также пригласила тех, у кого есть возможность, прийти к посольству России в 11 утра, чтобы спеть гимны Латвии и Украины, показывая, что мы вместе.

Около российского посольства установлен подбитый российский танк.

"При посещении Украины и при виде размещенных в Киеве подбитых российских танков у нас возникла идея, что мы можем показать и жителям Латвии, как они выглядят. Танк перед посольством России будет выставлен до 26 марта", — сказала Мурниеце.