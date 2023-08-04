Мурниеце: жители должны чаще видеть армию, чтобы чувствовать себя в безопасности
Foto: LETA

Жителям Латвии нужно чаще видеть военнослужащих и военную технику Национальных вооруженных сил и союзных государств, чтобы таким образом их чувство безопасности крепло. Такое мнение по итогам учений "Щит Намея" выразила министр обороны Инара Мурниеце.

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Военные учения завершились 4 августа. Они проходили сразу в нескольких краях Видземе и Латгале. Цель учений — подготовка Национальных вооруженных сил и союзных подразделений к предстоящим осенним учениям комплексной национальной обороны "Namejs 2023".

Как отметили в Минобороны, учения "Щит намея" прошли успешно. Также был отмечен "большой интерес жителей регионов к передвижению солдат и военной техники".

В военных учениях участвовали солдаты и гвардейцы Латвии и союзных стран — они тренировали свои способности выполнять задачи в различных условиях в любой точке Латвии.

Учения включали движение колонн военной техники по дорогам общего пользования и населенным пунктам, были замечены пролеты самолетов вооруженных сил союзников, в том числе на малой высоте, а также их высадки в населенных пунктах.

Полномасштабные учения по национальной обороне "Namejs 2023" будут проходить с 5 сентября до 2 октября по всей Латвии.

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