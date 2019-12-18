Мусорная сага: Комитет Рижской думы решил подать иск в суд Сатверсме против VARAM

Комитет жилья и среды Рижской думы сегодня решил обратиться в Конституционный суд по поводу решения министра охраны среды и регионального развития Юриса Пуце (Развитие/За!) остановить действие двух пунктов новых правил по вывозу отходов, сообщает LETA.

Руководитель Управления среды Департамента жилья и среды Эвия Пиньке сказала, что ее ведомство получило решение министерства об остановке двух пунктов правил. Согласно им, если предприниматель, занятий в торговле и общепите, участвует в системе раздельного сбора мусора, его мусор можно вывозить реже.

Пиньке указала, что правила, на которые ссылается министерство в своем решении, относятся к другого рода объектам — к публично доступным пунктам сбора и сортировки отходов. Тогда как правила Рижской думы позволят рижанам снизить затраты на вывоз мусора.

Как уже сообщалось, Министерство охраны среды и регионального развития (VARAM) забраковало два пункта правил — 8.4-й и 11-й. В министерстве считают, что правила Рижской думы не соответствуют правилам Кабинета министров.

Ведомство порталу DELFI объяснило, что по закону вывоз мусора раз в четыре недели из предприятий торговли и общепита это абсолютный минимум, ниже которого нельзя опускаться. К тому же в 2021 году будет введен раздельный сбор компостируемых отходов, а там требования к вывозу еще жестче. Их в контейнере можно хранить не дольше, чем 72 часа летом и 168 часов зимой. Несоблюдение этих правил может привести к эпидемиям и неконтролируемому размножению грызунов.