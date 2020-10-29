Мутировал ли Covid-19? Профессор Уга Думпис о причинах вспышки заболеваемости

Новый вид коронавируса, впервые выявленный у испанских сельскохозяйственных рабочих этим летом, распространился по большей части Европы и теперь является причиной большинства новых случаев Covid-19 сразу в нескольких странах, пишет со ссылкой на ученых из Швейцарии и Испании Financial Times. Портал Delfi попросил прокомментировать это исследование главного инфектолога Министерства здравоохранения профессор Уга Думпис.

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Как пишет портал журнала Forbes.ru, исследование показало, что с новым вариантом вируса связаны больше 80% случаев инфицирования в Великобритании, 80% — в Испании, 60% — в Ирландии и до 40% — в Швейцарии и Франции.

Ученые отметили, что вариант коронавируса, получивший название 20A.EU1, распространялся среди населения европейских стран невиданными ранее темпами. "Я не видела ни одного варианта [Covid-19] с такой динамикой за все время изучения геномных последовательностей коронавируса в Европе", — сказала руководитель исследования, эволюционный генетик Базельского университета, Эмма Ходкрофт. Впрочем, она отметила, что пока у ученых нет доказательств того, что быстрые темпы передачи вируса связаны с мутацией вируса, которая увеличивает его заразность.

Ключевую роль в быстром распространении нового вида Cocid-19, согласно мнению ученых, сыграли люди, вернувшиеся из отпуска в Испании, а снизить темпы помог бы более строгий контроль за авиасообщением. "Судя по динамике 20A.EU1, кажется очевидным, что ограничительные меры часто были недостаточными, чтобы остановить распространение вариантов [коронавируса] этим летом", — заявила Ходкрофт.

По мнению Думписа, возможно, вирус ищет новые пути обойти искусственные препятствия (социальную дистанцию и масочный режим) и становится более заразным.

"Но такое утверждение еще должно быть тщательно доказано. Я считаю, что вирус за такой короткий срок не может существенно измениться", — отметил в разговоре с порталом Delfi профессор, добавляя, что существуют объективные факторы, которые могут объяснить осеннюю вспышку. И главный фактор — существенный рост мобильности населения.

В большой степени были открыты границы между странами, что способствовало туризму. Это стало очень неблагоприятным фактором в Европе. Азиатские страны боролись с вирусом, они были более консервативны в отношении пересечения границ, поясняет Думпис.

Следующий существенный фактор заключается в том, что с приходом осени люди больше времени проводят в помещениях, что является хорошо известным фактором риска для распространения вируса. Многие после отпусков вернулись на работу, возобновилась работу школ и высших учебных заведений.

"Важно учитывать, что в отличие от весны все больше людей не соблюдают ограничения. Особенно это можно наблюдать среди населения в возрасте от 15 до 40 лет", — поясняет главный инфекционист Министерства здравоохранения.